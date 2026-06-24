Gijón "salva" su financiación europea con dos prórrogas y una inversión propia de en torno a un millón para el plan de la Campa

La más de una treintena de proyectos financiados por fondos europeos que gestiona el Ayuntamiento saldrán adelante. El plazo de los planes de recuperación, que termina el día 30 de este mes, llega con la inmensa mayoría de planes ya ejecutados o justificados y deja sobre la mesa tres excepciones: la anunciada prórroga para la Sindical de Contrueces, un recién concedido aplazamiento para el plan de turismo inteligente y una tramitación exprés que certifica que el 60 por ciento de las obras de mejora en la Campa Torres quedarán ejecutadas antes de que llegue julio. Al alcanzar ese porcentaje, según explicó esta mañana Jaime Fernández-Paíno, director general de Alcaldía, la actuación puede justificarse ante Europa y no se han de devolver los fondos. El Consistorio, eso sí, tendrá que asumir el coste de las actuaciones pendientes a partir de ahora, cuyo importe rondará en torno al millón de euros.

Hace un par de meses el Consistorio señalaba que de los 34 proyectos con financiación de la UE que se habían aprobado para Gijón quedaban por terminar solo nueve. Y, desde entonces, seis de ellos han logrado rematarse. Es el caso de los colegios de Los Campos y Castiello, cuya recepción de obra se espera confirmar mañana. También las rehabilitaciones de Portuarios y Monte Areo, ya finalizadas, y el PERTE del agua que gestiona la EMA, cuyos responsables acaban de comunicar su previsión de finalizar los remates pendientes en estos próximos días. El plan de biorresiduos se encuentra ya también finalizado.

Así, quedan sobre la mesa tres proyectos. El primero que se supo que se tendría que prorrogar fue el de la Sindical de Contrueces, que a juicio de Fernández-Paíno "es probablemente un de las últimas obras que ha hecho el ayuntamiento la que más vicisitudes ha podido acumular" y que ahora ha recibido la concesión de ampliar su plazo de fin de obra hasta final de año. El Consistorio confía, no obstante, en poder terminarla antes, pero ahora ya sin la preocupación de perder la subvención europea. La actuación cerrará este mes de junio con un nivel de ejecución cercano al 70 por ciento.

El plan de turismo inteligente, por su parte, era hace dos meses el proyecto más retrasado y lo sigue siendo hoy, aunque su ejecución, que en gran parte consiste en colocar sensores en la ciudad, no se estima que vaya a ser complejo. Esta misma semana, según comunicó el director general de Alcaldía, el Ayuntamiento ha recibido la autorización para prorrogar el plazo de esta intervención hasta el 31 de agosto. "La ejecución sigue siendo baja, pero se han hecho las formalizaciones de los contratos y la recepción de suministros del equipamiento informático y de sensórica que se va a instalar. Con estos dos meses de prórroga, confiamos en que el proyecto pueda ser justificado", señaló Fernández-Paíno. Este proyecto hoy, apenas se ha ejecutado en un tres por ciento.

Un plan arqueológico

Por último, el yacimiento de la Campa está rematando la que es la tercera fase de su proyecto de recuperación. Este miércoles, en una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, se aprobó la certificación final del contrato "más grande" de esta fase, que se licitó por lotes. Ese trámite, asegura ahora el gobierno, garantiza que el plan alcanzará el 60 por ciento de ejecución antes de fin de mes, y que eso "salva" su condición de PRTR. "El resto que quede sin justificar (a partir del día 30) se asumirá desde el Ayuntamiento, pero el proyecto queda salvado", afirmó el director general.

El plan de la Campa contaba con una subvención de 2,98 millones y la previsión es que a cierre de mes se hayan ejecutado el equivalente a 1,85 millones. El importe de obras que tendrá que asumir el Consistorio, por lo tanto, rondará el millón de euros. Europa tenía pendiente de ingresar un millón y medio por este plan, así que Fernández-Paíno cree que la solución más lógica es pedir a la UE que ingrese solo el importe pendiente que sí se podrá justificar y evitar así un ingreso que parcialmente tendría que devolverse más adelante. La actuación que falta por ejecutar se centra en la colocación de paneles audiovisuales, una instalación que no podía llevarse a cabo hasta que no terminase la obra civil.