Un guiño a Tabacalera, más de 2.500 piezas y mucha originalidad: las claves del nuevo diseño de las luces de Navidad

Motivos luminosos con un "elevado grado de originalidad", singulares intervenciones en la plaza Mayor, la plaza del Marqués, el Náutico y Tabacalera que generarán "espacios de gran impacto visual y capacidad de atracción" tanto para visitantes como para turistas y la capacidad de que las piezas tengan interés y estén integradas también durante las horas del día en que no van a estar encendidas son solo tres de los elementos que el comité de expertos ha destacado de la propuesta con la que la firma Germán Vizcaíno volverá a asumir la iluminación navideña de Gijón los próximos tres años. Con posibilidad de prorrogarse otros dos años más.

Que Germán Vizcaíno sería el adjudicatario era evidente desde el momento en que fue el único candidato a la licitación. Pero es que, además, su propuesta ha conseguido 80 de los 90 puntos posibles en cuanto a criterios sometidos a juicio de valor. De hecho, en diseño, originalidad y adecuación de motivos al objeto que se licita casi roza el pleno logrando 32 de los 35 puntos posibles. Al precio se vinculan diez puntos. Su oferta es de 999.915,64 euros (IVA incluido) por campaña navideña. Levemente inferior al tope de 1.000.222,66 euros fijado en el pliego de condiciones.

Los expertos también consideran "especialmente destacable" que se incluyan mensajes y textos en asturiano "lo que aporta un valor añadido a la propuesta al dar visibilidad y promoción a la lengua propia del territorio". Y, en cuanto a cuestiones técnicas, no solo se considera que el nivel de su calidad es elevada, también se aplaude la inclusión de tecnologías de bajo consumo y se dice que "resulta especialmente destacable" la acreditación del origen 100% renovable de la energía eléctrica. En algunos emplazamientos se ubicarán torres solares fotovoltaicas como fuente de alimentación.

De la Plaza Mayor a la plaza de toros

Además, en su oferta Germán Vizcaíno pone muchos más arcos y figuras de los que se pedían en el pliego. Algunos ejemplos: 371 iluminaciones en farolas sobre el mínimo exigido de 300, 727 arcos transversales de tres modelos sobre un mínimo de 700, 567 árboles iluminados cuando se le pedían 550, 371 techos de guirnaldas sobre un mínimo de 300 y, sobre todo, 516 motivos elementos singulares o figuras en 3D cuando el pliego colocaba el mínimo en 40.

Entre esos elementos singulares están la iluminación de fachadas en la Plaza Mayor, la plaza de toros, la biblioteca Jovellanos, el teatro Jovellanos y el Palacio Revillagigedo. Además bolas y conos de Navidad transitables, 36 diseños con el escudo de Gijón, corazones, renos, osos, ciervos, coronas, estrellas, paquetes de regalos y belenes y reyes magos gigantes.

En total, la propuesta coloca en la ciudad más de 2.500 elementos de iluminación. El contrato planteado desde el Ayuntamiento habla de una campaña navideña que se extendería del 4 de diciembre al 7 de enero y de tres tipos de ornamentación según sea alumbrado de zona, zona temática o zona singular.

El estreno de Naval Azul

Zonas temáticas son, por ejemplo, la Plaza Mayor, el paseo de Naval Azul, Cuatro Caminos, el paseo del Muro o el popular Parchís y zonas singulares son el Humedal, la plaza de La Habana, Marqués de San Esteban o las piscinas del Llano, por poner unos ejemplos. Los alumbrados de zona se corresponden con las grandes rotondas de acceso a la ciudad. En todo caso, la adjudicataria tenía la opción de incrementar esas zonas más especiales. La propuesta de Tabacalera hace un guiño a uno de los grandes proyectos de ciudad. Igual que las navidades pasadas fue la iluminación navideña la forma de inauguración no oficial del nuevo paseo de Naval Azul.