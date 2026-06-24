El incremento del uso de pisos turísticos duplica al de hoteles: la realidad del turismo en Gijón

Un total de 27.182 turistas de los 395.413 que pernoctaron en Gijón entre enero y mayo de este año –según los resultados de la encuesta de demanda que Invesmark realiza para Visita Gijón –lo hicieron en viviendas vacacionales o de uso turístico. La cifra es pequeña respecto al global pero el porcentaje que la acompaña es motivo de reflexión en medio de la polémica que rodea en Gijón a este tipo de alojamiento. El incremento de su uso duplica al de los hoteles: una subida del 1,4% frente a otra del 0,7%. También subió por encima del 1% el uso de alojamientos extrahoteleros. En cualquier caso, la gran mayoría de los turistas contabilizados–202.354, en concreto– durmieron en viviendas privadas propias, de amigos o familiares.

Gijón cerró el pasado año con 2.675 viviendas de uso turístico registradas en el Ayuntamiento tras un año de prohibición de nuevas licencias en Cimavilla, La Arena y el Centro. Pese a que vecinos y partidos de izquierda han reivindicado repetir la moratoria y ampliarla a toda la ciudad, el gobierno entiende que el fenómeno está controlado con la aplicación de la nueva legislación autonómica.

Según este mismo informe el incremento de turistas, con respecto al mismo periodo del año pasado, es solo del 0,6%. Mientras sube un 4% el número de excursionistas hasta llegar a los 188.400. El número total de visitantes (la suma de viajeros y excursionistas) que recibió la ciudad en los cinco primeros meses del año es de 583.843: un 1,7% más. Eso sí, las pernoctaciones han bajado un 0,4% con 1.748.369 euros.

Un bajón del 10% en facturación, según el INE

En lo que tiene que ver exclusivamente con los hoteles, y tomando como referencia los datos recién publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el acumulado tras el cierre de mayo deja la cifra de 144.592 clientes que realizaron un total de 262.159 pernoctaciones. Un leve incremento del 0,7% en viajeros y un descenso del 3,9% en pernoctaciones sobre el mismo periodo del año pasado. El informe basado en los datos del INE habla de una tasa media de ocupación hotelera del 39,8%,un ingreso por habitación disponible de 32,96% y una facturación del sector de 11,1 millones, que supone una reducción del 10,8% sobre lo facturado en el mismo periodo del año anterior.

El problema es que a los responsables del área de turismo, que lidera la concejala popular Ángela Pumariega, no les cuadran los números del INE con los que la herramienta Gijón Datalab les da a partir de los datos que ofrecen los propios hoteles. Según sus datos la ocupación asciende al 57,2% lo que supone un total de 377.952 pernoctaciones y 208.454 viajeros. Un 44,2% más que lo que publica el INE y que se reflejaría en los cálculos de facturación.

Todos estos datos son el resultado de sumar el cierre estadístico de mayo. Para el INE un mes con 33.026 viajeros que realizaron 60.407 pernoctaciones con descensos, respectivamente, del 7,2 y el 11,9%. Y para Gijón Datalab un mes con 53.224 viajeros que hicieron 97.347 pernoctaciones.