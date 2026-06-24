Las líderes del sector industrial de Asturias se unen en la búsqueda del talento femenino: "Tener referentes es la clave"

Ante la ausencia de referentes femeninos en el sector industrial, Femetal ha querido otorgar un escaparate a cinco líderes del sector que han debatido en la Colegiata de San Juan Bautista de Gijón sobre los motivos que han llevado a que este ámbito empresarial esté dominado por los hombres. De cada 100 trabajadores, 85 son varones, "un largo camino que todavía queda por recorrer", como aseguró María Pérez Medina, secretaria general de Femetal, y que pasa por abordarlo desde diferentes flancos y empezando por mostrar referentes que hagan esa senda más fácil a las futuras generaciones.

"Estamos trabajando desde hace más de una década en atraer a las mujeres al sector industrial, que todavía están infrarrepresentadas", explicó la secretaria general de la patronal del metal en la región que aunque señala que "la situación está cambiando, poco a poco", hace faltan cubrir muchos oficios con talento femenino. "Estamos hablando desde la propia ingeniería, puestos de oficina técnica y, por su puesto, taller. Son necesarias las mujeres en perfiles de soldadura o mecanización", enumeró.

Pérez Medina relacionó esta ausencia con "un tema multifactorial" en el que es complicado encontrar una causa concreta. "Hay cuestiones de legado, conocimiento, liderazgo o ejemplarización que afectan a esta situación", comentó, añadiendo que no solo España tiene que afrontar este reto, sino también en otros países de Europa se ven con las mismas trabajas para encontrar mujeres en la industria.

"Hacemos mucho trabajo de divulgación, a través de mujeres jóvenes que llevamos a colegios e institutos para mostrar que es una industria transformada, digitalizada, con IA, automatizada y que trabajamos en múltiples campos interesantes que ayudan a la sostenibilidad, medio ambiente y que ayudan a mejorar la vida de las personas, por ahí queremos atraer a los jóvenes", reforzó la secretaria general.

En la misma línea fueron las palabras del viceconsejero de Industria del Principado, Juan Carlos Campo, que reconoció que "la presencia femenina escasea en las ramas industriales" y que "hay mucho por hacer". "Es un tema que va recogido en la propia estrategia industrial de Asturias y que no es fácil de abordar, ya que tiene muchas causas diferentes y factores. No basta con actuar sobre uno en concreto", señaló Campo, que pone la necesidad de encontrar referentes como uno de los principales impulsos para revertir la situación.

Dos mujeres frente a 122 hombres

En la jornada se llevó a cabo una mesa redonda en la que participaron cuatro mujeres de diferentes ámbitos de la industria, pero con el punto en común de que son casi la excepción en un ámbito laboral tan masculinizado. "Vengo de un sector como el de la automoción que ha evolucionado mucho y en el que cada vez hay más mujeres, pero es cierto que son sectores en los que nos cuesta atraer al talento femenino y es una pena desperdiciarlo", mostró María Helena Antolín, vicepresidenta de CEOE que compartió su charla, "Una cuestión de liderazgo".

Público asistente. / Ángel González

Como ingeniera de procesos en Arcelor, Patricia Gómez ha sido durante dos años la única mujer que se movía con soltura entre las baterías de cok de la fábrica. En enero de este año logró una segunda incorporación femenina, una compañera de la carrera de Ingeniería Química con la que ha sumado una segunda presencia femenina frente a los 122 trabajadores del área. "Es un ratio muy bajo. Intentamos que vengan mujeres y atraer talento, que este no entiende de géneros. Hacen falta ingenieras de todo tipo: industriales, químicas, de minas...", desveló Gómez, habitual a visitar las aulas de colegios e institutos para animar a las jóvenes. "No es una cuestión de capacidad, es una percepción que tenemos de la industria y tener referentes que visibilicen es la clave".

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En la misma línea, María Isabela López Ferrer, vicepresidenta de energía del Grupo Quadrante, afirmó que "la cuota de estudio en carreras STEM es del 25% y está bajando", cifra que repercute en el futuro porcentaje de las empresas. Desde el Ayuntamiento de Gijón, Carla Álvarez Sanjurjo, directora general de Promoción de empleo, mencionó que se han encontrado con "un desconocimiento del mercado laboral asturiano y de como se relacionan los estudios y las profesiones". "Creo que nos equivocamos intentando que elegían los estudios dependiendo de lo que les gusta y lo que hay que mirar no es solo esos cuatro años o cinco, sino también todos los siguientes de carrera profesional porque lo más importante es ir a trabajar con ganas y en una profesión que guste", remarcó Álvarez Sanjurjo.