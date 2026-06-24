El PSOE de Gijón ya tiene fecha para elegir a su candidato a la Alcaldía: "Hay margen suficiente"

El PSOE de Gijón elegirá a su candidato a la alcaldía en el mes de septiembre. Así lo ha decidido este miércoles la comisión ejecutiva de entre las opciones sobre la mesa propuestas por la dirección nacional (julio, septiembre o noviembre). "Entendemos que celebrar las primarias en septiembre da un margen suficiente para que todo aquel que lo desee pueda participar sin las prisas de tener que hacerlo en pocas semanas", señaló esta tarde la portavoz local, Lara Martínez.

La elección de la fecha, señalan los socialistas, les permitirá "iniciar el curso político con la elección de la persona que encabezará la lista municipal". "La intención es que, una vez haya hablado la militancia, iniciemos el curso político de la mano de la persona que vaya a encabezar nuestro cartel electoral de cara a las próximas elecciones municipales”, añade Martínez.

En el mes de julio tendrá lugar la asamblea ordinaria, donde los militantes podrán valorar la gestión políticay administrativa de la dirección local, entre otros asuntos. Las fechas de verano serán clave para que los posibles candidatos vayan llevando a cabo movimientos para ganar apoyos dentro de la agrupación. Por el momento, los nombres sobre la mesa, según desveló el propio secretario general de los socialistas gijoneses, Monchu García, son los del concejal José Ramón Tuero y el de la exgerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno.

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Con el candidato o candidata elegido, el PSOE sentará las bases del programa de gobierno con el que el PSOE gijonés concurrirá a las elecciones locales de 2027 durante una nueva conferencia política que se llevará a cabo en noviembre. “El fin es elaborar propuestas a través de la participación de militantes, asociaciones, entidades y ciudadanía en general, propuestas de futuro para construir un municipio para vivir donde las personas sean el centro de las políticas”, remató Martínez.