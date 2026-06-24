Primero un sorteo y luego unas sumas: el Hípico ya busca a sus 56 boleteros de este año

Un sorteo para preseleccionar a 150 aspirantes entre todas las peticiones recibidas y una prueba de operaciones aritméticas sencillas a la que se irá con lápiz y goma de borrar para elegir a los 56 candidatos a contratar son los dos pasos que conforman el proceso para la selección del equipo de vendedores de boletos de apuestas que se sume al personal de Concurso Hípico Internacional, que este año se celebra entre los días 25 y 30 del próximo mes de agosto.

El Patronato Deportivo Municipal incluye la propuesta de aprobación de esta convocatoria laboral en el orden del día de su junta rectora de esta semana. Junto a las bases que regirán la convocatoria se integra la autorización de un gasto para hacer frente a esas contrataciones de algo menos de 45.000 euros. En concreto, 44.391,79 euros.

Entre los requisitos que se piden a los aspirantes están "tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa" y, en cuanto a titulación, estar en posesión del título de graduado escolar, graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente. El tribunal calificador estará integrado por cinco personas.

Tras la prueba aritmética se publicará una lista con el nombre de las personas que la han superado y su puntuación. Se contratará a los 56 primeros y el resto conformará un listado de reserva.

Un contrato hasta 2036

A la misma junta rectora presenta el presidente del Patronato, el edil popular Jorge Pañeda, un acuerdo para renovar por otros diez años el contrato de arrendamiento del campo de fútbol de Santa Cruz, en Jove. El nuevo contrato tiene como fecha de inicio el 1 de julio y se prolongará hasta el 30 de junio de 2036. El coste estimado para las arcas municipales es de 408.000 euros, incluyendo impuestos. Este contrato da continuidad al firmado en 2015 con los propietarios de las fincas privadas que conforman la instalación deportiva.

Un partido en el campo de Santa Cruz. / Marcos León

El nuevo contrato parte de una renta pactada de 29.046 euros fijos anuales, a los que se sumará el IVA. La actualización de esa renta se hará cada uno de enero en base a la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC). En todo caso se fija una subida mínima del 3%. El campo de Santa Cruz es utilizado por el Gijón Industrial.

A la misma junta rectora va también la propuesta de aprobación de los programas "Vacaciones deportivas" y "Me gusta hacer deporte", a desarrollar a lo largo de este verano. Su coste económico es de 352.000 euros.