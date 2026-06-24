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La Villa Romana de Veranes volverá a convertirse en epicentro del verano arqueológico gijonés

Teatro, música medieval, visitas teatralizadas, talleres infantiles y recreaciones históricas conforman la programación estival de los Museos Arqueológicos de Gijón

Aitor Martínez, Paloma García y Montserrat López en la presentación de Verano a la Romana

Aitor Martínez, Paloma García y Montserrat López en la presentación de Verano a la Romana / Ángel González

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Demi Taneva

Demi Taneva

Los Museos Arqueológicos de Gijón/Xixón presentaron este miércoles la programación de Verano a la Romana, que arranca el 1 de julio y que combinará divulgación histórica, actividades familiares, música y espectáculos con el objetivo de acercar el patrimonio arqueológico a todos los públicos.

La oferta incluirá rutas por yacimientos arqueológicos de la ciudad, visitas teatralizadas entre las ruinas romanas y actividades participativas diseñadas para que los asistentes conozcan de forma amena la historia y el significado de estos espacios patrimoniales.

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La programación mantiene además algunas de las propuestas más consolidadas de años anteriores, como los talleres dirigidos al público infantil y el ciclo de teatro en la Villa Romana de Veranes, una de las citas más esperadas del verano cultural gijonés.

Música medieval y protagonismo femenino

Una de las novedades llegará de la mano de un ciclo de música medieval organizado en colaboración con el Festival de Música Antigua. Las actuaciones, previstas durante el mes de julio, pondrán el foco en la convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos en la España medieval, así como en el papel desempeñado por las mujeres en aquella época.

El programa abordará tanto figuras históricas concretas como la vida cotidiana de mujeres anónimas, combinando interpretación musical y divulgación histórica.

Del bonito al banquete romano

Las actividades arrancarán vinculadas a la exposición “Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea”. Como complemento a esta muestra, Veranes acogerá una cata de bonito, uno de los productos más representativos de la tradición pesquera y gastronómica gijonesa coincidiendo con el inicio de la costera.

Noticias relacionadas y más

La programación culminará el 20 de septiembre con la celebración del Día de la Ruta Vía de la Plata. Los asistentes podrán recorrer un tramo del histórico itinerario en las inmediaciones de la villa acompañados por personajes caracterizados de época romana, que recrearán la vida cotidiana de la familia noble que habitó el yacimiento y ofrecerán una representación de un convivium o banquete romano.

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