El acusado por gritarle a una transexual “mujer con pirula, te amo” en Gijón asegura que "fue para entablar una relación"

Admitió dirigirse a la joven en términos como "mujer con pirula", pero negó que fuera con una intención de ofender o buscar una agresión. El hombre acusado de un delito de contra la integridad moral por properir una serie de expresiones a una mujer transexual, se sentó este jueves en el banquillo de los acusados de la sección octava de la Audiencia Provincial para una vista oral en la que reiteró su inocencia.

El Ministerio Fiscal, única parte de la acusación, propuso en sus conclusiones definitivas una pena de nueve meses de prisión, mientras que la defensa del acusado reclamó la absolución de su cliente y, en caso de que finalmente avanzase la solicitud de cárcel, se tuviera en cuenta una atenuante de reparación de daños, ya que previo al juicio, el hombre pagó 300 euros en dos transferencias a la víctima.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2025. La denunciante se encontraba en la calle Capua junto a una amiga cuando se cruzaron con un individuo que, en un primer momento, les preguntó por la calle Ezcurdia. Ambas le indicaron, pero rápidamente la conversación cambió de tono. "Seguimos caminando y vino detras de nosotras, intentando meterse en medio y separarnos", explicó la denunciante.

Fue en ese momento cuando el hombre les hizo una pregunta. "¿Sabéis lo que es la misogínia?", formuló. Al no obtener respuesta, presuntamente les empezó a llamar "misándricas". Las jóvenes se pusieron a andar más rápido y el acusado continuó con su interrogatorio, centrándo sus cuestiones en la mujer transexual. "¿Te puedo decir algo sin ofenderte?", continó, a lo que la joven, nerviosa, contestó de forma negativa. "Me gusta esa risa. No te pongas roja, mujer con pirula", fue la expresión que realizó el hombre, que según el testimonio tanto de la víctima como de la testigo que la acompañaba, la realizó en voz alta y cuando se estaban yendo aprisa del lugar.

Por su parte, el acusado negó que esas referencias las había realizado a gritos y reiteró que su intención era la de entablar una simple conversación. “En ningún momento alce la voz. Estuvimos hablando cara a cara y me puse a alagarlas para buscar una relacion con ellas, no para molestarlas”, fue su defensa.

Las jóvenes se fueron corriendo y en la calle Cabrales encontraron a una pareja de la Policía Local a los que les explicaron la situación. Ambos agentes reconocieron al individuo, tras la descripción de las chicas, sentado en una terraza próxima al lugar. Posteriormente, fue la Policía Nacional la que mediante grabaciones y el testimonio tanto de la denunciante como de los policías, dieron con el paradero de este hombre.

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El juicio quedó visto para sentencia con la petición de una pena de nueve meses de prisión por un delito contra la integridad moral y serán los magistrados de la Audiencia Nacional los que valoren los hechos y emitan un veredicto sobre el que cabría recurso.