Dos años de prisión para un gijonés que llevaba 12 gramos de cocaína en el casco de la moto
La Fiscalía reclamó esta pena después de que el acusado reconociera los hechos
Un hombre se enfrenta a una pena de prisión de dos años por portar 12 gramos de cocaina. La sección octava de la Audiencia Provincial celebró este jueves la vista oral de este caso en la que el acusado reconoció los hechos.
Fruto de un encuentro casual, el individuo se vio en problemas al ser parado en un control policial rutinario. Los agentes pararon a este conductor que iba en moto y le realizaron un control de alcoholemia en el que dio negativo.
Hasta ahí todo bien, sino llega a ser porque los agentes registraron sus pertenencias, incluido el interior del casco donde descubrieron que ocultaba algo. Lo que encontraron fueron doce gramos de cocaina ocultos en la protección, por lo que fue detenido debido a un delito grave de posesión de drogas.
En el juicio se enfrentaba a una pena mayor de los dos años que finalmente ha solicitado la Fiscalía, debido a que reconoció los hechos, entre otras cosas. El juicio quedó visto para sentencia que emitirán los magistrados de la Audiencia Provincial.
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