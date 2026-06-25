El Ateneo Jovellanos impulsa en Asturias la formación de mediadores para evitar conflictos en los juzgados
La entidad cultural promoverá un curso especializado sobre los nuevos métodos de resolución de controversias que la legislación fomenta antes de acudir a la vía judicial
La cultura del diálogo frente al conflicto. Ese es el objetivo que persigue el Ateneo Jovellanos con la puesta en marcha de un curso de formación en mediación civil y mercantil que pretende preparar a nuevos profesionales para intervenir en conflictos antes de que lleguen a los tribunales.
La iniciativa llega en un momento en que la legislación impulsa cada vez más los denominados Métodos Adecuados de Solución de Controversias (MASC), herramientas que buscan favorecer acuerdos entre las partes y reducir la judicialización de los conflictos.
El presidente del Ateneo Jovellanos, Álvaro Muñiz, explicó que la entidad participa en este proyecto junto a organizaciones especializadas en mediación de ámbito asturiano y nacional. "Creemos en la cultura del diálogo por encima de tener que llegar a situaciones límite", señaló.
A su juicio, estos procedimientos pueden contribuir tanto a alcanzar acuerdos más satisfactorios como a aliviar la carga que soportan actualmente los juzgados. "Vale más un mal acuerdo que un buen pleito", resumió al defender la utilidad de estos mecanismos.
Una exigencia cada vez más presente
La dirección académica del curso correrá a cargo del jurista y mediador Mario Roldán, quien destaca que la formación responde a una tendencia ya consolidada en Europa y cada vez más presente en España.
"Antes de acudir a la vía judicial, la ley exige ya que se intente un método alternativo para la solución de conflictos", explica. La figura del mediador consiste precisamente en facilitar el entendimiento entre personas o empresas para evitar, cuando sea posible, un procedimiento judicial largo y costoso. Según Roldán, el curso permitirá formar profesionales que posteriormente podrán inscribirse en los registros oficiales de mediación y ejercer en ámbitos civiles y mercantiles.
Proyección nacional e internacional
La formación combinará sesiones presenciales con un amplio programa online, lo que permitirá la participación de alumnado de toda España e incluso de otros países. "La experiencia que ya desarrollamos en Barcelona nos permitió contar con participantes de Argentina, Colombia, Uruguay o Venezuela", explica Roldán. El objetivo ahora es trasladar esa experiencia a Asturias y convertir al Ateneo Jovellanos en una referencia regional en este ámbito.
El curso tendrá una duración inicial de tres meses y tres semanas y contará con la participación de especialistas y profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional.
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