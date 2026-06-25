Los coches clásicos se ponen al servicio de Aspace en la primera edición de “Minis con corazón”

Lo que comenzó como una idea para devolver parte del apoyo recibido por el Club Mini Asturias acabará convirtiéndose este domingo —de 11:00 a 16:00— en una jornada solidaria con Aspace como protagonista. La asociación automovilística organiza la primera edición de “Minis con corazón”, una concentración benéfica de coches y motos clásicas cuya recaudación se destinará a la entidad que trabaja con personas con parálisis cerebral y sus familias.

La iniciativa surgió a raíz de la relación de uno de los patrocinadores del club con Aspace. “Pensamos en hacer algo solidario que pudiéramos mantener en el tiempo y que cada año pudiera ayudar a una asociación distinta”, explica Iván Álvarez, presidente del Club Mini Asturias.

Mucho más que una concentración

La cita tendrá lugar en el Marieva Palace, donde se reunirán vehículos clásicos llegados de distintos puntos de Asturias. Aunque el evento nace impulsado por el Club Mini Asturias, la participación está abierta a cualquier coche o motocicleta histórica. La organización espera reunir alrededor de 40 vehículos y decenas de participantes.

Además de la exposición de vehículos, habrá una comida solidaria, rifas y sorteos cuyos beneficios se destinarán a Aspace. “Lo importante es sacar dinero para ellos y que la gente conozca el trabajo que realizan”, resume Álvarez.

Una oportunidad para darse a conocer

En Aspace la propuesta fue recibida con entusiasmo. “Llevo cinco años en el centro y es la primera vez que se nos da una oportunidad así”, señala emocionada Tamara González, directora del Centro Educativo Ángel de la Guarda. Para la entidad, la recaudación es importante, pero también la posibilidad de acercar su labor a la ciudadanía.

La asociación contará con un stand informativo en el que explicará su trabajo y los distintos servicios que presta a personas con parálisis cerebral y sus familias. “Mucha gente tiene un gran desconocimiento sobre la parálisis cerebral y sobre cómo funciona Aspace. Las aportaciones y el apoyo de la sociedad nos permiten seguir mejorando recursos, desarrollando proyectos y ofreciendo la mejor atención posible a las personas usuarias y a sus familias en todos los ámbitos de la entidad.”, destaca González.

Los organizadores confían en que esta primera edición sea solo el comienzo. La intención es repetir la experiencia cada año y destinar los fondos a diferentes asociaciones. “Desde la pandemia vemos que la gente mira más para sí misma y menos para quienes tienen dificultades. Queremos recordar que están ahí y que necesitan apoyo”, afirma Álvarez.