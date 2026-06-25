La consejera de Educación asegura que el "CIFP del Mar de Gijón no corre peligro" ante las acusaciones de PP y Foro

La Consejería de Educación ha respondido a las declaraciones que esta mañana realizaron la diputada popular Gloria García y el forista Adrián Pumares acerca de la gestión de los docentes del CIFP del Mar en Gijón en las que aseguraron que se está "poniendo en riesgo el futuro de los alumnos" al referise a los cambios en los que están trabajando desde el Principado. Desde Educación han comunicado que están ultimando el informe de respuesta al requerimiento de la Dirección General de la Marina Mercante sobre las titulaciones de tres docentes que imparten determinados módulos de primer curso en el CIFP.

La consejera Eva Ledo ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad, asegurando que “no hay motivo para el alarmismo por parte del alumnado ni del profesorado” y que tampoco existe “ningún indicio que haga peligrar las titulaciones del alumnado ni que el CIFP del Mar corra riesgo de cierre”. El documento que preparan desde la Consejería va enfocado en aclarar las cuestiones planteadas desde el Ministerio de Transporte y también detallará el sistema de organización interna aplicado por el centro para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Alguno de los puntos de dicho informe aboradará las fórmulas utilizadas como la docencia compartida o el profesorado de apoyo. También el cambio para distribuir las competencias profesionales que debe adquirir el alumnado entre módulos de primero y segundo curso.

Ledo ha querido despejar las acusaciones por parte de los diputados del PP y Foro que señalaban que no se está cumpliendo con el Convenio STCW, de carácter internacional, apelando a la prudencia “para evitar causar un daño reputacional a un centro ejemplar y de referencia que cuenta con certificación de calidad y se somete a auditorías anuales por parte de Capitanía Marítima, sin que conste hasta la fecha ninguna observación en ellas”, ha mencionado.

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Por último, Ledo ha informado de que en la propuesta de plantilla del próximo curso se ha incorporado la referencia expresa a los perfiles profesionales requeridos por el ministerio, con el objetivo de adecuar la docencia a los criterios establecidos.