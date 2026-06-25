El fin de fiesta de Xega con la manifestación del Orgullo en Gijón: "Está invitada cualquier persona, esto va de derechos humanos"

Inmersas en plenas celebraciones del mes del orgullo, África Preus Rodríguez (Madrid, 1974) y Yosune Álvarez Barragán (El Entrego, 1979) se paran a reflexionar el momento que están viviendo desde la asociación Xega. Ambas valoran de forma muy positiva todas las charlas, presentaciones, actos políticos y hasta reconocimientos que han organizado en junio y que desembocarán en el gran acto que se llevará a cabo este sábado en Gijón, con la manifestación del orgullo que recorrerá las calles de la ciudad desde el paseo de Begoña hasta la plaza del Ayuntamiento.

Para esta edición, el mensaje es de orgullo y recuerdo para "conectar con quienes estuvieron antes y comprometernos con quienes vendrán después", como resume Preus, presidenta del colectivo que busca el reconocimiento y la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+. "A la manifestación está invitada cualquier persona porque esto va de derechos humanos. Hay gente que piensa que se tiene que apuntar o pertenecer a algún colectivo y no es así", remarca Preus, mientras que Álvarez recuerda que "todos estamos en la sociedad". "Tenemos familia, amistades, participamos del espacio vecinal, vamos a los gimnasios...", remarca. "Es un momento colectivo en este momento individualista que vivimos", añade su compañera que también desvela que, este año, han preparado un espacio dentro de la concentración para aquellas personas que, por cualquier tipo de enfermedad o discapacidad, sean más sensibles a las aglomeraciones o los ruidos.

La ley asturiana LGTBI

La concentración adquiere una relevancia especial este año, ya que el Principado tiene sobre la mesa la ley LGTBI autonómica con la que se apuntalan más de dos décadas de normas nacionales en busca de favorecer la libertad sexual de las personas. "En 2005 se llevó a cabo una y en 2007 se lanzó la ley del cambio registral. Recientemente, en 2023, fue la gran normativa con la ley LGTBI que impulsó la aprobación de leyes autonómicas", rememora Álvarez. Hasta la fecha, solo Asturias y Castilla y León se han mantenido sin modificar su marco legislativo en este aspecto. "Hace cuatro legislaturas se propuso sacar una ley Trans para Asturias, pero no salió por las abstenciones de PP y Foro. Después de ese intento, el compromiso de Barbón fue aprobar esta ley que parece encaminada", confía Álvarez.

Más allá de los púlpitos políticos, también se han encontrado con otras trabas a pie de calle, como la del "feminismo hegemónico" que relata Preus. "Ya pasó con la del 2023, que decían que iba a haber violaciones en los baños o que romperíamos las familias. No ha pasado nada de eso y ha traído unos discursos muy en contra de las personas trans y, en especial, contra las mujeres", asegura Preus.

Esta nueva normativa influiría en las competencias delegadas al Principado, es decir, Sanidad, Educación y Servicios Sociales. "Es el momento para pedir formaciones y nostras mismas hemos experimentado que, a poco que se trabaje en este aspecto, hay un gran cambio cualitativo en el ámbito social para las personas LGTBI. También para las que les rodean que, en muchos casos no saben abordar ciertos temas", explica Álvarez.

Aunque no hay temor, sí que mantienen cierto recelo acerca de que la ley sea publicada ahora en verano. Confían que a la vuelta de las vacaciones se pueda lanzar y que si hay un cambio político con las próximas elecciones, se mantenga. "Estaremos ahí para recordarles lo que mencionaron en el proceso de enmiendas, pero es algo que ya pasó con la ley del matrimonio igualitario, presentaron recursos y demás, pero con la boca chica", recuerda Preus, añadiendo que "hay gente de todos los colores y partidos políticos que acaban disfrutando de estos derechos".

Un ladrillo rosa en la puerta de la Catedral

Desde Xega también han procurado resaltar a colectivos y personas que, gracias a su labor, han impulsado desde diferentes ámbitos la defensa de los derechos de las personas LGTBI. Este año, el triángulo rosa recayó en la Asamblea 8M Feminista. "Lleva años metiendo en la agenda feminista las reivindicaciones de las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, intersex y queer. Favoreciendo también que haya una única manifestación y defendiendo derechos para todas las personas independientemente de cómo sean", destaca Preus.

La mención de honor recayó en María Valvidares, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, que "en su trabajo diario, siempre tiene muy en cuenta primero los derechos humanos y proyecta la voz de las personas vulnerables", resume Álvarez.

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Por contra, también quisieron dar un toque de atención al Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. "Lleva años emitiendo discursos en contra del colectivo LGTBI. Encima, este año criticó todo el proceso de la regularización extraordinaria diciendo una frase tremenda, que es que no cabemos todos", denuncia Preus, desvelando que fueron hasta la puerta de la catedral para depositar el ladrillo rosa, símbolo de este premio negativo.