Los hosteleros de Gijón piden "reducir la burocracia y permitir cerramientos integrales" en la próxima ordenanza de terrazas, pospuesta para el siguiente mandato

Entre las principales peticiones que lanzan los hosteleros de cara a la próxima ordenanza de terrazas en Gijón, las que más se repiten son "reducir la burocracia y permitir cerramientos integrales". Esas son las grandes demandas que los responsables de los negocios solicitan para el gobierno local del próximo mandato, después de que el actual equipo haya decidido posponerla por falta de tiempo, tal y como indicó el forista Jesús Martínez Salvador.

Los profesionales, tras conocer la renuncia a esta ordenanza, reivindican que "tras las elecciones tiene que ser una de las prioridades". Por su parte, los partidos de la oposición se han mostrado de acuerdo a la hora de criticar la "parálisis" del bipartito acerca de esta cuestión que los vecinos ven clave para "controlar un caos absoluto".

El Ayuntamiento tenía entre sus objetivos para este mandato la renovación de la ordenanza que se mantiene vigente desde 2013 en materia de regulación de las terrazas hosteleras de la vía pública. Sin embargo, el gobierno municipal ha eliminado esa idea en su Plan Normativo de 2026. Tras conocer esa decisión, hosteleros como Isidro Navarro, encargado de La Sastrería, argumentan que "este es un tema que es mejor que lo preparen bien y no corre tanta prisa como otros". Precisamente, el portavoz del gobierno local, Martínez Salvador, apuntaba esta semana que "no tiene sentido plantear ahora la renovación al no ser posible culminar su tramitación en este mandato".

"Encontrar cierto consenso"

Isidro Navarro, al frente de esta vinatería de la céntrica calle Felipe Menéndez, pone el foco en la necesidad de que el Ayuntamiento logre reducir la carga de burocracia que tienen que afrontar cada pocos meses en los negocios para renovar sus licencias. "Hay locales a los que les tardan mucho en darles el permiso inicial de terraza y eso es absurdo si ya tienen la licencia de apertura", remarca Navarro, que agrega que "también se podría dar una mayor flexibilidad en los horarios durante la temporada de verano y, sobre todo, poder cerrar la terraza para que en invierno puedan seguir estando llenas". "Por ahora tan solo nos dejan tener varios lados cerrados, pero eso no es suficiente", añade.

En esa misma línea se pronuncia Raúl de Aller, gerente de La Picotería, un negocio ubicado en la calle Langreo. "Esta es una de las zonas en las que más sopla el viento. La terraza ya terminó volcada una vez y eso pasó porque no nos dejan anclarlas. Ojalá añadan la posibilidad de poner cerramientos, ya que de esa forma también se evitarían muchos problemas con las gaviotas", subraya De Aller, quien lamenta que "hay algunos aspectos de la normativa actual que son absurdos".

"Necesitamos soluciones fáciles y que haya sentido común tanto entre los hosteleros como entre los vecinos. Debemos hacernos la vida más sencilla entre todos", asevera este hostelero gijonés, que entiende que haya vecinos de calles céntricas que se quejen de los excesivos ruidos, pero no está de acuerdo en definir la situación actual como un caos. Respecto a la renovación de la normativa de terrazas, De Aller afirma que "ojalá se pongan manos a la obra cuanto antes y que escuchen a todas las partes para que se logre cierto consenso".

El responsable de Malauva, Eric Rionda, también defiende que en la actualidad "no existe el caos del que algunos hablan en las calles". "Es cierto que hay zonas que están a tope, pero no es un tema que corra tanta prisa. Lo importante es que cuando lo hagan nos dejen claro del todo lo que podemos hacer y lo que no y que haya concordancia entre las concejalías y la patronal hostelera", desarrolla Rionda.

Con el objetivo de que la siguiente ordenanza pueda ser "más moderna", los hosteleros ponen el foco en que una opción positiva sería permitir música ambiental de baja intensidad en las terrazas. Si bien, comentan que "eso siempre se debería hacer teniendo consideración con los vecinos y solo para dar algo más de ambiente".

Las reacciones de la oposición

La renuncia a la ordenanza de las terrazas ha generado tensión entre el gobierno local y los partidos de la oposición. Desde el PSOE, el edil Antonio del Corro define a esta decisión como "una grave dejación de funciones" e incide en que "esto implica reconocer que han dejado pasar el mandato sin afrontar uno de los debates que más interés suscitan entre la ciudadanía".

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Sara Álvarez Rouco, denuncia que "llevan tres años hablando de la necesidad de reformar la ordenanza y no han hecho absolutamente nada". "Los gijoneses merecen una regulación moderna, clara y equilibrada", agrega Álvarez Rouco.

Por parte de IU, Javier Suárez Llana señala que "el tercer mandato de Moriyón se cierra con una oportunidad perdida para reequilibrar el uso del espacio público, poniendo freno a la mercantilización y dando protagonismo a las personas". Olaya Suárez, portavoz de Podemos, califica de "negligencia" haber desechado esta normativa y otras cinco que estaban previstas.