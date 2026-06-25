Ildefonso Rodríguez, nuevo presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados del Colegio de la Abogacía de Gijón
La ejecutiva se renueva con el paso adelante del hasta ahora número dos, que se propone ampliar la formación del grupo y "recuperar el trato" con otras asociaciones similares en el norte de España
La Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) del Colegio de la Abogacía de Gijón renueva su ejecutiva con el hasta ahora vicepresidente, Ildefonso Rodríguez del Río (Gijón, 1982), como nuevo responsable. El letrado y agente policial da el paso en sustitución de la ahora presidenta saliente, María Ibáñez, y conserva a buena parte de los compañeros de la directiva.
Rodríguez comunica que en esta nueva etapa AJA se marca como uno de sus grandes retos ampliar sus ofertas formativas, con la intención de poder ofrecer cursos mensuales, y que confía en que el grupo pueda "recuperar el trato y la relación" con agrupaciones de abogados jóvenes de otras comunidades autónomas, especialmente las que tengan su sede en el norte del país, así como la de Madrid, con quien la AJA de Gijón ya ha colaborado varias veces.
Espera también la nueva ejecutiva apostar por los acompañamientos a las guardias para que los socios puedan contar con el apoyo de un abogado con experiencia que les muestre cómo es esta tarea. Junto a Rodríguez, integran la dirección de AJA Cecilia Riera de Nicolás como vicepresidenta y Sarah Abu-Albar Sánchez como secretaria, así como Marcos Antuña San Emeterio como tesorero. Los cuatro vocales son Lucía García Valdés, Javier Tuero, Jimena Costales Fernández-Paíno y Xulián Tomás Fernández.
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