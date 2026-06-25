Insignias de oro y plata y el reconocimiento a dos magistrados fallecidos: el Colegio de la Abogacía de Gijón confirma sus distinciones anuales

El Colegio de la Abogacía de Gijón ha anunciado sus distinciones anuales en una edición en la que condecora a Alejandro Alvargónzalez Rodríguez con la insignia de oro, máximo reconocimiento de la entidad, por su extensa trayectoria de 25 años ejerciendo de profesional de la abogacía, con una "intachable conducta" y su medio siglo de pertenencia al Colegio.

"Me alegra mucho recibir este premio por parte de los compañeros. No esperaba que se acordasen de mí, casi no me acuerdo ni yo", expresa con tono alegre Alvargónzalez que dedicó 50 años de su vida a una profesión que ahora le devuelve el reconocimiento en forma del mayor mérito que le pueden entregar sus compañeros del Colegio.

Asimismo, también se ha decidido otorgar dos insignias de plata a sendos abogados. La primera recae en Gerardo Cendán Álvarez y la segunda, se otorga a Guillermo Calvo Franco. Ambos por el mismo motivo: su oficio desde la Junta de Gobierno de la institución y sus "notables labores al servicio del mismo".

También se han decidido dos reconocimientos a título póstumo con las distinciones de honor para Bernardo Donapetry Camacho y para Rafael Martín del Peso García, mérito que se le entrega en el recuero de ambos "por su inestimable e incesante cooperación en las actividades de este Ilustre Colegio, especialmente las de índole formativa, en las que ha colaborado a lo largo de toda su trayectoria profesional, así como por haber prestado otros servicios de indudable valor".

Donapetry falleció en junio de 2020 y fue, entre otras labores, presidente del tribunal de la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, desde su creación en 2021, siendo una institución en la Justicia asturiana. Por su parte, Rafael Martín del Peso murió en noviembre del pasado año, dejando tras de sí un legado impecable. Su última labor fue como presidente de la sección séptima (civil) de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, y miembro de la Academia de Jurisprudencia de Asturias.

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El acto solemne en el que se impondrán las insignias tendrá lugar el 11 de septiembre en la Colegiata de San Juan Bautista donde también los nuevos colegiados realizarán el solemne juramento o promesa. Todas estas distinciones han sido escogidas por unanimidad entre la junta de gobierno del Colegio.