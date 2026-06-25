Todo listo en Metrópoli para disfrutar de diez días de música, ocio y cultura pop en el gran festival de Gijón
La edición “12+1” arranca este viernes reforzando su apuesta por las actuaciones musicales, los creadores de contenido, las exposiciones y las actividades familiares
Metrópoli vuelve a abrir sus puertas dispuesto a demostrar que es mucho más que un festival de música. La edición “12+1”, que arranca este viertes en el recinto ferial Luis Adaro y se prolongará hasta el 5 de julio, llega con una programación que combina música, exposiciones, videojuegos, cultura pop, podcasts, humor, magia y actividades familiares en una propuesta cada vez más diversa.
La codirectora del festival, Suca García, destacó durante la presentación que uno de los objetivos sigue siendo ofrecer contenidos para públicos muy distintos. “Metrópoli tiene mucha vida más allá de las actuaciones en directo”, señaló. Aunque el apartado musical volverá a ser uno de los principales reclamos, con artistas como Juan Magán, Gipsy Kings, Coti, Sidecars, Loquillo, Taburete o M-Clan.
La irrupción de los creadores de contenido
Entre las principales novedades figura la Creators Con, un nuevo espacio dedicado a los creadores digitales. Influencers como Jartoka, Rodri Gómez o Cenando con Pablo participarán en encuentros con el público, mientras que varios podcasts grabarán programas en directo durante el festival.
La programación incluirá además espectáculos como el monólogo de David Suárez, el podcast Odio a la gente, el programa Terrores Nocturnos y actuaciones de magia a cargo de Inmagic y Adrián Lima.
Comic Con, exposiciones y actividades familiares
La Comic Con volverá a convertirse en uno de los platos fuertes de Metrópoli. Los asistentes podrán participar en concursos de dibujo, encuentros con actores de Los Hombres de Paco, actividades de anime y cosplay o el ya tradicional Comic Dog, el desfile de mascotas disfrazadas.
El recinto albergará además exposiciones dedicadas a universos tan reconocibles como Indiana Jones o El Señor de los Anillos, junto a muestras centradas en Lego, Playmobil o bicicletas históricas.
La Tattoo Expo regresará durante el primer fin de semana y la organización mantendrá también una amplia oferta de actividades infantiles y familiares.
Una cita consolidada
Durante la presentación, el secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Alonso, definió Metrópoli como una cita “de referencia” dentro del calendario asturiano y destacó que se ha convertido en uno de los acontecimientos que marcan el inicio del verano en la región.
Como novedad a tener en cuenta, este año la organización ha introducido cambios en los horarios. De lunes a viernes, Metrópoli abrirá sus puertas a las 17.00 horas, mientras que los fines de semana lo hará una hora antes, a las 16.00. El cierre se mantendrá a las 4.00 de la madrugada. También se adelanta el inicio de los conciertos. Las actuaciones del escenario pequeño comenzarán a las 20.30 horas y las del escenario principal a las 22.00.
Además se ha optado por mantener la rebaja aplicada este año en las entradas. El acceso diario costará 8 euros, con gastos incluidos, mientras que el abono para las diez jornadas se mantiene en 35 euros. Una decisión que, según explicó Suca García, responde a la voluntad de facilitar el acceso al festival en un contexto económico complicado.
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