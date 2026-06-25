Luz verde a la nueva Ordenanza de animales de Gijón que se aprobará en el Pleno el próximo mes

La Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón ha dado paso a la nueva Ordenanza de Bienestar Animal en una sesión extraordinaria que supone el último paso antes de su aprobación definitiva, que está prevista para el mes de julio en el Pleno. Esta ordenanza supone un avance "decisivo con un marco normativo moderno, claro y adaptado a la realidad actual”, valora el concejal, Rodrigo Pintueles.

El proceso de su elaboración, iniciado hace varios meses, comenzó con un proceso de participación en donde se recibieron sobre 700 aportaciones de entidades y particulares antes de comenzar con el borrador de una ordenanza que supone un salto de más de una década en la protección animal en Gijón, donde hay registrados más de 37.000 perros y 11.000 gatos, entre otras especies.

Mayor protección de los animales frente al abandono y el maltrato, incrementar la responsabilidad de los propietarios, velar por unos espacios públicos más limpios y cuidados y reducir los conflictos vecinales alrededor de las mascotas. Y una ordenanza que con base en la aplicación de la ley de Protección de los Derechos y Bienestar Animal, aprobada en 2023, considera a los animales seres sintientes. "Garantiza una mejora real del bienestar animal, apostando por un enfoque preventivo frente al meramente reactivo, anticipándonos a los problemas en lugar de limitarnos a actuar cuando ya se han producido", añade el edil.

Entre otros puntos, se ha reforzado el carácter sancionador de la ordenanza anterior y también se han añadido nuevas infracciones que antes no estaban consideradas, como promover la reproducción de gatos en colonias felinas, ocasionar la muerte de un animal por acción u omisión, adiestrar animales para espectáculos o peleas o usarlos para trabajos que les puedan generar dolor o sufrimiento se convierten en infracciones muy graves castigadas. Estos supuestos pueden acarrear multas de 1.501 a 3.000 euros. Las sanciones leves estarán entre los 100 y 750 euros en el caso de que se denuncie un perro suelto en las zonas no habilitadas para ello.

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Tampoco se permitirá el uso de animales en eventos como espectáculos circenses, exposiciones de belenes, cabalgatas y procesiones. Algo que ya estaba recogido en la norma de 2023, pero que se ha añadido a última hora a través de una enmienda promovida por el PSOE. “No hablamos solo de una actualización normativa, sino de una herramienta que mejora la gestión municipal y ofrece mayores garantías tanto a la ciudadanía como a las entidades implicadas”, asegura Pintueles, remarcando que “con esta ordenanza armonizaremos la regulación municipal con la normativa autonómica y estatal, evitando vacíos legales, contradicciones y duplicidades que dificultaban la aplicación de las políticas de bienestar animal.