Una mano de pintura para las Letronas de Gijón

Unas de las obras más fotografidas de Gijón vuelve a pasar por chapa y pintura. Dos operarios se encontraban este jueves por la mañana realizando labores de repintado de las emblemáticas Letronas en el Muelle, una obra diseñada por el artista gijonés Juan Jareño y donada a la ciudad por Femetal.

Las Letronas, que en 2021 celebraron su décimo aniversario, en el entorno de los Jardines de la Reina desde que salieron de los talleres de José Dionisio Fernández, de Hierros Juan Manuel. Desde su llegada son miles los visitantes, e incluso gijoneses, que se han hecho fotografías al lado del popular elemento.

Durante los trabajos de pintura la zona permanece vallada para impedir el acceso hasta que la pinture se seque. Los operarios trabajan con un pequeño andamio para poder alcanzar todas las zonas de las cinco letras de la ciudad.

La ubicación de los Jardines de la Reina no fue la única opción para instalarlas. Esa ubicación se impuso a otras propuestas, como la explanada de Poniente ante el Acuario Bioparc, la plaza del Marqués, el cerro de Santa Catalina o los Jardines del Náutico. Incluso hubo alternativas populares como el parque de Los Pericones, el puente del Piles, Puerta de la Villa, el paseo de Begoña y la plaza del Instituto.

Cada una de las piezas que representan la marca de ciudad lucen el color rojo característico de Gijón, reforzado ahora tras las labores de pintura que se pusieron en marcha este jueves. Cada letra de Gijón tiene 25 centímetros de grosor y más de dos toneladas de peso en su conjunto.