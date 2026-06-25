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Más de medio centenar de alumnos celebran en Gijón una segunda oportunidad a través de la educación

El CEPA clausura el curso con una emotiva graduación en la que recordaron especialmente a su alumnado venezolano

Más de medio centenar de alumnos celebran en Gijón una segunda oportunidad a través de la educación

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Más de medio centenar de alumnos celebran en Gijón una segunda oportunidad a través de la educación / Mario Canteli

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Demi Taneva

Demi Taneva

Volver a estudiar después de años alejados de las aulas, obtener por fin un título pendiente o comenzar una nueva etapa en un país diferente. Detrás de cada diploma entregado este jueves en la graduación del Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Gijón había una historia de esfuerzo y superación.

Más de medio centenar de alumnos participaron en el acto de fin de curso, considerado por el centro como el momento más emotivo del año. "Es la celebración de los logros después del tiempo que dedicaron a estar con nosotros", resume el director del CEPA, Antonio Valle.

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La ceremonia contó con la presencia del coordinador de Educación de Personas Adultas de la Consejería de Educación, Antonio Reguera, y de la concejala de Hacienda, María Mitre. El centro aprovechó además la ocasión para rendir un pequeño homenaje a Reguera, que se jubilará próximamente tras años vinculado a esta enseñanza.

Historias de esfuerzo

El acto incluyó intervenciones institucionales y la participación de Ian Montes en representación del alumnado titulado. Posteriormente se entregaron los diplomas a los graduados y el músico Tito Valdés puso la nota artística a la jornada.

Para Valle, el verdadero protagonismo correspondía a los estudiantes. "Estaban más sonrientes que nunca porque por fin logran lo que no pudieron hacer en su momento por muy distintas circunstancias", explica.

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El CEPA gijonés destaca además por su diversidad. Según su director, reúne alumnado de más de 70 nacionalidades diferentes. Precisamente por ello, durante la graduación se envió un mensaje especial de apoyo al alumnado venezolano y a sus familias. "Queríamos mandarles un abrazo y hacerles llegar nuestro cariño", señaló Valle.

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