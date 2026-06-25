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"Milana Bonita" triunfa en el festival Rock Gijón y logra su sitio en la programación de la Semana Grande

El grupo actuará en el escenario de la plaza Mayor en agosto

&quot;Milana Bonita&quot; durante una actuación en Llanes, en una imagen de archivo.

"Milana Bonita" durante una actuación en Llanes, en una imagen de archivo. / Cedidas a LNE

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"Milana Bonita" se alzó con el gran premio en la II edición del Concurso Pop Rock Villa de Gijón - Premio Alberto Toyos y eso le ha valido el pasaporte para ingresar en la programación musical de la Semana Grande de Gijón. Un triunfo que les llevará directamente al concierto de la plaza Mayor el próximo 11 de agosto a la una de la tarde.

El grupo gijonés, formado por Ana Belén León, Diego Fernández e Isaac Alonso en 2020, se alzó con el triunfo al imponerse a Ribanos en la final celebrada el pasado 5 de junio en el Gijón Arena. En directo, la formación se completa con Alejandro Viña, David Rodríguez y Sergio Guerre, "configurando una propuesta de seis músicos sobre el escenario que destaca por su potencia, personalidad y capacidad de conectar con el público", explican desde Divertia.

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Su primer álbum llegó en 2025, producido entre Asturias y Madrid por Mara Rubio y Kela Martínez para MK Music, y ahora se han proclamado vencedores de Rock Gijón, sucediendo en el palmarés a "Indocentes". "La banda ha desarrollado una identidad propia en la que conviven influencias del rock y la música clásica, dando forma a un sonido reconocible que combina melodías directas, guitarras atmosféricas y letras que exploran la memoria, las emociones y las historias cotidianas", rematan desde Divertia.

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