PP y Foro cargan contra el Gobierno de Barbón por las "deficiencias en los perfiles docentes del CIFP del Mar de Gijón"

Depurar responsabilidades y subsanar las deficiencias en los perfiles docentes del CIFP del Mar de Gijón son las exigencias que, de manera conjunta, lanzaron este jueves la diputada popular Gloria García y el forista Adrián Pumares contra la gestión llevada a cabo por la consejera de Educación, la socialista Eva Ledo, a la que acusan de “poner en riesgo el futuro de los alumnos” al negarse a cumplir la normativa internacional que regula las titulaciones marítimo-pesqueras, una actitud que, según ha advertido, "puede comprometer el reconocimiento de los títulos, generar incertidumbre entre el alumnado y poner en peligro el prestigio de uno de los centros de Formación Profesional de referencia en España".

La popular Gloria García cargó contra las declaraciones realizadas por la consejera de Educación durante el pleno celebrado el pasado martes en la Junta General, unas palabras que a su juicio provocan “estupor e indignación”. "Si cuando hablaba no tenía el informe de la Dirección General de Marina Mercante podríamos achacarlo a desconocimiento o mala información, pero ahora que lo tiene desde hace más de un mes no sabemos cómo calificarlo", valoró. "Exigimos que depure las responsabilidades de quienes hayan permitido llegar a esta situación; en el caso contrario, la responsabilidad será exclusivamente suya", adviertió.

Desde el PP de Asturias pusieron en el acento en que ledo "faltó a la verdad". “La consejera afirma que nunca se detectaron anomalías tras varias supervisiones, pese a que estas nunca estuvieron dirigidas a comprobar la adecuación de perfiles docentes. Además, afirma que existen apoyos docentes en los módulos afectados; de los siete módulos en cuatro no hay apoyos, en otro sólo una hora a la semana", argumentan.

Coinciden los diputados regionales en que la consejera del Gobierno que lidera Adrián Barbón "echa balones fuera queriendo dar por casi favorable un informe donde queda muy claro, por un lado, que el centro no cumple el Convenio STCW, que está por encima de cualquier orientación por la que dice estar esperando, y, por otro, que existe riesgo de no reconocimiento de las titulaciones”. “¿Por qué la consejera se equivoca y por qué no admite la necesidad de perfilar las plazas docentes? ¿Qué está por encima de cualquier orientación por la que dice estar esperando? ¿A qué intereses responde esa negación de la realidad?”, interpeló García durante su visita este jueves al CIFP del Mar de Gijón.

El forista Adrián Pumares recordó que estas enseñanzas "no se rigen por criterios discrecionales de la Consejería", sino por el convenio internacional STCW y por el Real Decreto que lo desarrolla en España. Esa normativa establece tanto los contenidos de las enseñanzas como los perfiles profesionales que deben impartir determinados módulos. “Lo que sabemos, y ahora además lo confirma un informe de la Dirección General de la Marina Mercante, es que hay asignaturas que no están siendo impartidas por los perfiles que exige la normativa internacional. La voluntad de la dirección del centro o de la Consejería puede ser la que quieran, pero no está por encima de un convenio internacional”, afirmó el portavoz forista.

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A juicio de Pumares, de persistir esta situación, podría haber “consecuencias muy graves” como una reducción de las matriculaciones o incluso "sembrar dudas sobre la validez de las titulaciones obtenidas por el alumnado". “Hay jóvenes que están estudiando para obtener un título que les garantiza una alta empleabilidad y que ahora pueden preguntarse si ese título va a convertirse en un papel mojado por la irresponsabilidad de la Consejería”, señaló. Junto a los diputados estuvo presente el representante sectorial de Educación del sindicato CSIF, Jorge Caro.