El PSOE pide que se estudie ampliar la declaración de zonas tensionadas a todo Gijón

El PSOE gijonés, tras reunirse hoy con vecinos de La Arena y Cimavilla, declaradas ambas como zonas tensionadas, pide explorar la posibilidad de extender esta medida a toda la ciudad. Señala que, para ello, la consejería competente, la de Ordenación del Territorio, debería "iniciar cuanto antes los estudios necesarios" para aclarar si el resto de barrios cumplen los requisitos marcados por ley. En el encuentro participaron Monchu García, secretario general de los socialistas de Gijón, junto a los ediles Carmen Eva Pérez Ordieres, Tino Vaquero y Jacobo López.

Vaquero señala que "declarar únicamente dos barrios como zonas tensionadas no es suficiente y puede crear problemas añadidos, trasladando la presión inmobiliaria a otros barrios". También que para que esta medida ampliada saliese adelante "lo deseable sería que el Ayuntamiento colaborase" con el Principado. "Por desgracia, el ejecutivo local parece que no está por la labor de tender la mano y trabajar conjuntamente para paliar el problema de la vivienda", asevera Vaquero, que reprocha la decisión del bipartido de recurrir judicialmente la declaración de zonas tensionadas en La Arena y Cimavilla.

La agrupación socialista, además, destaca el "impacto" de las viviendas de uso turístico y señala que son más de 2.700 las que ya están operativas en la ciudad. De ellas, 427 están en La Arena y 183 en Cimavilla. "Gijón está sufriendo la presión del turismo en toda la ciudad, no solo en La Arena o en Cimavilla. No podemos permitir que, en plena crisis de acceso a la vivienda, sigamos perdiendo viviendas residenciales en favor del uso turístico. Los pisos tienen que ser para vivir", sostiene Vaquero.

Durante la reunión con los vecinos, se habló de otras ciudades como San Sebastián o Barcelona, donde "ya han adoptado medidas para limitar la expansión de este tipo de alojamientos". La agrupación socialista "analizará esta medida" en su próxima conferencia política. "La disminución de la oferta de vivienda y el incremento de los precios afectan a todos los barrios, hasta el punto de que Gijón lidera las subidas del alquiler en Asturias. Las instituciones tienen que dar una respuesta urgente: hay que tomar medidas y prohibir nuevas licencias turísticas como han hecho otras ciudades", señala Vaquero.