La reforma del parque Avelino Vidal en Gijón empezará en enero y contará con un jardín vertical: "Será moderno y accesible"

Nuevo Gijón comienza a ver luz al final del túnel. La alcaldesa, Carmen Moriyón, y el edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el forista Gilberto Villoria, confirmaron este jueves a los vecinos del barrio las claves del proyecto de reforma del parque de Avelino Vidal, una reivindicación en la que llevan haciendo hincapié desde 2018 y por la que llegaron a recoger firmas en varias ocasiones. Tal y como concretó Villoria, el objetivo del gobierno local es tener listo el plan dentro de un mes y medio para que las obras arranquen "en enero" y estén listas "en verano de 2027". "Va a quedar muy bien", afirmó tras la reunión la líder vecinal, Susi Martínez.

Infografía del jardín vertical del futuro parque de Avelino Vidal. / LNE

Durante la reunión con la Asociación de Vecinos "Santiago" de Nuevo Gijón, que engloba también a Perchera y La Braña, la regidora y el edil subrayaron que el proyecto para el parque de Avelino Vidal es "muy completo". Tras la reforma, este espacio contará con zonas de juego, área de calistenia, espacios para jugar a tenis de mesa y una pista de petanca. Además, será el primer parque que cuente con un jardín vertical en toda la ciudad y tendrá un 40 por ciento de zonas verdes.

Teniendo en cuenta las reivindicaciones de los vecinos, el gobierno local cuenta con una disponibilidad de un millón de euros en el presupuesto de 2026 para este proyecto. Inicialmente, este proyecto figuraba en el capítulo de inversiones con 250.000 euros y pasó a contar con 1,2 millones en el nuevo listado que presentó la concejala María Mitre en abril.

Zonas de juegos divididas por edades

Los residentes conocieron este jueves de la mano de Moriyón y Villoria los plazos y las novedades con las que contará el parque de Avelino Vidal. Una vez que el proyecto esté culminado, el Ayuntamiento realizará la licitación de la obra para que las tareas puedan arrancar a comienzos de 2027 y lleguen a su fin en verano de ese año.

En cuanto a las novedades, más allá de las mencionadas, el parque tendrá distintos tipos de árboles y cinco pérgolas que generarán zonas de sombra. Las zonas de juego estarán divididas para niños de 2 a 6 años y de 6 a 12 años. El jardín vertical contará con helechos, campanulas, heucheras y armerias que generarán un espacio bastante colorido.

Teniendo en cuenta las características que tendrá el parque, Villoria resaltó que "proyectamos para Nuevo Gijón un parque moderno, accesible, pensado para todas las edades y que supondrá un espacio emblemático para la zona". El edil subrayó que la preparación de este plan "ha implicado un esfuerzo técnico muy importante por las limitaciones de la capacidad portante del forjado del parking y un gran esfuerzo económico, que se traduce en una transformación integral del espacio que da respuesta a una reivindicación histórica del barrio".

Una vez que las obras estén acabadas, el edil aseguró que el parque de Avelino Vidal "pasará de ser un lugar de paso a un lugar para el disfrute de la ciudadanía".

Por su parte, la presidenta de la asociación vecinal remarcó que "nos parece muy guapa la idea tal y como nos la han presentado". "Esperemos que luego quede igual. Por fin vamos a ver mejoras en un parque que está totalmente abandonado. A partir de ahora, vamos a estar atentos y convocaremos al barrio el próximo miércoles para enseñarles los planos y que nos cuenten si ven algo más que añadir", apuntó Martínez, que agregó que "nos ha sorprendido que vayamos a tener un jardín vertical".