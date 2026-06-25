Ucrania lleva la magia de su San Juan al parque fluvial de Viesques
Medio centenar de miembros de la comunidad ucraniana en Asturias festeja en Gijón con canciones, coronas de flores y vestidos bordados su noche mágica "Iván Kupala"
"Iván Kupala" es el equivalente en ucraniano a San Juan. Y también en el país eslavo es una de las celebraciones más tradicionales. "Estamos descubriendo en estos años que nos parecemos más de lo que creíamos; nuestras fiestas no son tan distintas", reflexiona Oksana Ustymenko, una de las mujeres ucranianas a las que la guerra echó de su país hace cuatro años y, por azares del destino, acabó acogida en Gijón. Lo mismo les pasó a otras familias que, sin vínculos entre sí, han hecho de Oviedo, Langreo, Mieres o Avilés su nuevo hogar.
Muchas de esas expatriadas tuvieron el martes su propia celebración de San Juan. Mientras el concejo miraba a Poniente y se arrimaba a la hoguera, ellas -en su mayoría son mujeres las que están desplazadas- eligieron para su festejo el Parque Fluvial de Viesques. Y hasta allí trasladaron una colorida y emotiva celebración cultural en la que participaron unos 50 miembros de la comunidad ucraniana en Asturias, junto con algún amigo local y otros fascinados por la recreación "pacífica y familiar" de la festividad "Iván Kupala".
El parque, cuentan, se impregnó "de misticismo y tradición". Y de nostalgia. La luz del atardecer le añadió toda la magia que necesitaba la fiesta. Vestidas en su mayoría de blanco con los trajes y camisas típicas bordadas -"vyshyvankas"- que se ponen en cada celebración importante y que hasta la Reina Letizia luce en ocasiones como guiño a la comunidad que está sufriendo la guerra, las asistentes dispusieron un taller de confección de otro de sus adornos tradicionales: las coronas de flores y hierbas silvestres que previamente habían recogido por los praos de Asturias. "Es un elemento simbólico que representa la juventud y la prosperidad", explican.
El punto álgido del encuentro estuvo marcado por la música. Los cantos corales tradicionales polifónicos y los "horovods", las danzas rituales en círculo "que simbolizan el movimiento del sol" y que la comunidad recreó en el verde de Viesques, acabaron por captar el interés de los gijoneses que paseaban y hacían deporte por la zona, que no dudaron en acercarse a contemplar el rito.
Un proyecto documental
También en el "San Juan ucraniano" hay fuego y saltos sobre las ascuas. Pero en la tierra de acogida no se atrevieron a ser tan osadas. Así que los organizadores adaptaron la festividad "de manera 100% ecológica y segura en cumplimiento con las normativas locales" y prescindieron de cualquier tipo de hoguera o pirotecnia. "Quisimos priorizar el respeto absoluto al entorno natural del Parque Fluvial", razonan. Se contentaron con encender alguna vela y pegar algún brinco para cumplir con el ritual.
Toda la jornada ha quedado documentada por la fotógrafa Elena Mulyar y va a formar parte de un proyecto audiovisual que tienen en mente: un cortometraje de carácter cultural y sin ánimo de lucro, para seguir estrechando lazos entre Asturias y Ucrania. Mostrando los puntos en común de sus tradiciones estivales, "que son muchos", como dice Oksana Ustymenko.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un joven de 16 años al precipitarse por la ventana de casa en Gijón
- Hallan el cadáver de una persona en una casa de Gijón
- Los socorristas de Gijón alertan de un cambio en las playas: “Cada vez vemos más gente que no conoce el mar”
- Actuación policial en la playa de San Lorenzo por el conflicto con un skysurfista que se puso violento con los socorristas
- Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
- Habla la familia del hombre que apareció muerto en una casa de Gijón: 'Entré para ventilar la casa y me lo encontré en el baño
- Uno de los grandes símbolos de Gijón encara un proyecto de restauración tras descartarse daños estructurales
- Iván Redondo, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021, presenta su libro 'El manual': 'Pedro Sánchez aún puede vivir una última transformación