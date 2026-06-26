Cabueñes estrena una técnica pionera: el hospital gijonés ya evita amputaciones con un stent para arterias periféricas fabricado con materiales absorbibles por el organismo

Novedad quirúrgica en el Hospital Universitario de Cabueñes. El principal complejo sanitario gijonés ha realizado en 2026 dos operaciones en las que los profesionales han colocado un stent periférico fabricado en un material reabsorbible por el organismo durante el proceso de cicatrización. El procedimiento consiste en la inserción de una pieza similar a un muelle dentro de las arterias situadas debajo de la rodilla para "favorecer el flujo sanguíneo y evitar la posibilidad de tener que proceder a una amputación", tal y como resaltó este viernes el jefe del servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Manuel Vallina, quien avanzó que "cuando termine la obra del hospital, nuestra idea es abrir una unidad de salvamento de extremidad para la que contaremos con dos quirófanos".

El servicio de Angiología y Cirugía Vascular ya ha realizado dos intervenciones con este procedimiento. / Ángel González

Los integrantes del servicio de Angiología y Cirugía Vascular dieron a conocer este viernes las claves de las dos intervenciones que han llevado a cabo siguiendo este novedoso implante que tan solo se había realizado previamente en Girona y Marbella. La primera operación tuvo lugar en marzo con un paciente de 74 años con patología isquémica de los miembros inferiores y, la segunda, se realizó en mayo con un varón de 75 años. Ambos padecen diabetes y enfermedad renal y presentaban lesiones en el pie con gangrenas digitales por falta de circulación a causa de falta de riego sanguíneo.

El cirujano vascular que se encargó de dirigir ambas intervenciones fue Pablo del Canto, acompañado por el anestesista Juan Pedro de Miguel y el equipo de enfermería formado por Ana Bengoechea. Del Canto subrayó que "este implante supone un avance en la calidad de vida de los pacientes, puesto que las piezas de metal pueden volver a obstuirse con el paso del tiempo". Del Canto apuntó que la reabsorción del stent por parte del organismo facilita la cirugía en caso de que el paciente requiera una reintervención. Asimismo, resaltó que "una vez implantado, el stent libera un fármaco que ayuda a la cicatrización del vaso".

Esas son las principales características del stent utilizado en Cabueñes, denominado "Esprit BTK" y diseñado por Abbott para evitar que la arteria se cierre. Al contar con materiales biodegradables y menos rígidos, se reduce la posibilidad de que la pieza provoque lesiones en la arteria. El tamaño del "Esprit BTK" es de un diámetro de entre 2,50 y 3,75 milímetros. Para llevar a cabo su colocación, los profesionales realizan previamente una angioplastia con balón para recuperar el flujo sanguíneo, pero posteriormente se requiere del implante para evitar que la obstrucción vuelva a aparecer.

La forma de realizar la operación es la misma que se sigue cuando se colocan los stent metálico, a través de un catéter con una punción a nivel inguinal, con una cirugía de una duración de entre noventa minutos y cuatro horas. Durante el procedimiento, los médicos tienen un gran control gracias a que el stent radiotransparente cuenta con unos marcadores que favorecen el visionado en la pantalla de rayos X.

Una vez completada la intervención, el stent se mantiene de forma fija en la arteria durante los primeros seis meses y se va disolviendo poco a poco hasta desaparecer por completo en tres años. "Es un claro beneficio para los pacientes. La flexibilidad aumenta mucho y los resultados son mucho mejores", señaló Del Canto, que añadió que "los pacientes que pueden optar a esto son aquellos que tienen una enfermedad de las arterias situadas de la rodilla hacia abajo, lo cual está muy relacionada con la diabetes, que es una auténtica pandemia a día de hoy". "Son técnicas muy útiles, sobre todo, cuando la obstrucción se produce en las arterias más cercanas a la rodilla. Esta tecnología es muy novedosa y va a ir cambiando nuestro día a día", completó Del Canto, que aseguró que "es una actividad que vamos a realizar cada vez con mayor frecuencia y que va a ir en aumento por el tipo de población envejecida que estamos tratando".

Por su parte, Manuel Vallina expresó que "el precio del stent es caro, pero no podemos olvidarnos de que estas personas están en riesgo de perder la extremidad y convertirse en personas con un grado de discapacidad". "Por lo tanto, los estudios de coste-efectividad dicen que hay que asumir el coste de este stent porque a medio y largo plazo es beneficioso", manifestó Vallina, quien incidió en que más del 27% de los ciudadanos de Gijón superan los 65 años.

Respecto a los planes del servicio de Angiología y Cirugía Vascular de cara a los próximos años, Vallina puso el foco en que tienen el objetivo de crear una unidad para tratar a personas que estén en riesgo de perder extremidades. "Vamos a disponer de dos quirófanos y nuestra idea es que cuando llegue el nuevo hospital podamos subirlos desde urgencias a quirófano para tratarlos en el mismo momento. Eso es una unidad de salvamento de extremidad. El futuro va por ahí y en Asturias nos lo podemos permitir porque la inversión en sanidad es muy alta. Eso será una maravilla", zanjó.