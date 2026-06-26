La Calzada envía 104 cartas contra el silencio ministerial

La paciencia de los vecinos de La Calzada sigue agotándose. La asociación vecinal "Alfonso Camín" protagonizó ayer jueves una nueva acción reivindicativa para reclamar una solución al paso de camiones por la avenida Príncipe de Asturias, una situación que consideran insostenible y sobre la que aseguran no haber recibido respuesta alguna del Ministerio de Transportes, pese a sus muchas peticiones para mantener una reunión con Óscar Puente.

Faustino Suárez pone el cartel de 104 días con ayuda de Carlos Arias. | MARIO CANTELI

La protesta tuvo un marcado carácter simbólico. Coincidiendo con los 104 días transcurridos sin respuestas por parte del ministro Puente, los vecinos enviaron exactamente 104 cartas dirigidas al Ministerio para recordar que siguen esperando una contestación. "Lo que más nos duele es el silencio", lamentó el presidente de la asociación, Carlos Arias, quien criticó la falta de sensibilidad por parte de las administraciones. "Nadie se pone en contacto con nosotros. Nadie. Como si no existiéramos", afirmó.

La reivindicación vecinal se centra en el continuo tránsito de vehículos pesados por una de las principales arterias del barrio. Los residentes denuncian desde hace años las molestias derivadas del ruido, las vibraciones y la contaminación, además de los problemas de seguridad que genera el paso constante de camiones por una zona densamente poblada.

Para la asociación, la situación no es una cuestión puntual, sino un problema estructural que afecta a la calidad de vida de miles de vecinos. Por eso reclaman medidas que permitan reducir el tráfico pesado.

"No tengo nada contra los camiones, es por salud"

La imagen más llamativa de la jornada la protagonizó Faustino Suárez, vecino de La Calzada de 104 años, quien durante décadas regentó una ferretería en el barrio, y que fue el encargado de colocar el cartel conmemorativo de los 104 días sin respuesta y de depositar la primera carta. Su presencia sirvió para reforzar el mensaje de una protesta que busca reflejar el cansancio acumulado en el barrio. "No tengo nada contra los camiones, pero esto es una cuestión de salud", señaló el veterano vecino, que ha vivido durante décadas la transformación de la zona, incluso su casa fue derribada hace años cuando se hizo la ampliación de la avenida Príncipe de Asturias, como él relató a LA NUEVA ESPAÑA.

Aunque las movilizaciones reducirán su intensidad durante los meses estivales, la asociación vecinal ya ha advertido de que retomará las protestas en septiembre si continúa sin recibir noticias del Ministerio. Carlos Arias insistió en que los vecinos no están dispuestos a abandonar una reivindicación que consideran justa. "Seguiremos insistiendo hasta que alguien nos escuche".

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Y saben bien lo que es insistir. Además de las concentraciones periódicas en Cuatro Caminos, la asociación vecinal "Alfonso Camín" ya promovió una marcha desde La Calzada hasta la Plaza Mayor para trasladar la reivindicación al centro de Gijón y han llegado incluso al Defensor del Pueblo haciendo constar que por la arteria principal del barrio continúan circulando diariamente alrededor de un millar de camiones, cifra que los vecinos consideran incompatible con la calidad de vida del barrio. "Estamos velando por la salud de todo Gijón", repiten siempre.