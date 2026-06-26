Compra un viejo hotel de cinco plantas con restaurante en Gijón, se pone a reformarlo y nada es como esperaba: "Pensé que sería pintar y ya, y qué va, es un follón grande"

En lo que algún día fue un restaurante muy popular de La Calzada hoy toma forma La azotea de Gijón. Se trata de la aventura que ha iniciado un vecino de la ciudad, tras adquirir (en realidad, es un alquiler) un viejo hotel de cinco plantas con establecimiento hostelero incluido. Sin experiencia en la construcción ni en el sector hostelero, este gijonés se ha lanzado a reformarlo con sus propias manos. Y... nada es lo que esperaba.

Así lo cuenta a través de las redes sociales, en la cuenta @la_azotea_de_gijon. Se llama La azotea, porque el edificio tiene una azotea desde la que se ve gran parte de la ciudad. "Lo mejor del edificio está por venir y es esta pedazo terraza con el potencial que estáis viendo", muestra en uno de sus vídeos. "Está mayor, está vieja, pero aquí vamos a pasarnos el mejor verano de nuestra vida", añade.

Las obras empezaron en enero

Su aventura de alquiler y reformas empezó el pasado mes de enero. "Yo pensé que esto tardaría un mes y medio. Sería pintar y ya está, pero qué va. Hay que hacer baños nuevos, electricidad, nuevos tubos bajantes... Y hay polvo. Un horror", cuenta.

"Yo no he tenido un bar en mi vida y me he metido a reformar un local de 120 metros cuadrados que no tiene luz ni gas ni chimenea ni cocina y que el último cambio de titular que se hizo fue en el año noventa", continúa. Primero hubo que limpiar y mucho. Y luego, describe, "traer una campana que saqué de algún sitio random. Mete la campana, consigue que no explote, y luego pon gas, mucho gas. Todo esto es caro, dinero, lío, follón, grande... Y píntalo todo". Precisamente, en esas está ahora.

Porque La azotea de Gijón abrirá en varias fases y la primera será dentro de dos semanas con su bar. Con solo dos vídeos subidos a su recién estrenada cuenta en Instagram, el emprendedor gijonés ya ha recibido multitud de mensajes de apoyo. "Mucha suerte y ánimo, lo vas a conseguir", "solo por lo valiente que eres merece la pena que te demos voz", "brutal, qué ganas de verlo", "te deseo toda la suerte del mundo", escriben sus seguidores.