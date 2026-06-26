Gijón Bonito ya se saborea en León
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- Fallece un joven de 16 años al precipitarse por la ventana de casa en Gijón
- Hallan el cadáver de una persona en una casa de Gijón
- Los socorristas de Gijón alertan de un cambio en las playas: “Cada vez vemos más gente que no conoce el mar”
- Actuación policial en la playa de San Lorenzo por el conflicto con un skysurfista que se puso violento con los socorristas
- Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
- Habla la familia del hombre que apareció muerto en una casa de Gijón: 'Entré para ventilar la casa y me lo encontré en el baño
- El árbitro asturiano detenido por forzar a una prostituta, arrestado de nuevo por agredir a su expareja
- Uno de los grandes símbolos de Gijón encara un proyecto de restauración tras descartarse daños estructurales