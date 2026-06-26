Íñigo Lozano, jefe de Cardiología de Cabueñes: "Tras el verano haremos consultas telemáticas para reducir las listas de espera"

El servicio de Cardiología del Hospital de Universitario de Cabueñes está de enhorabuena tras haber sido reconocido por el Servicio de Salud del Principado de Asturias por "el cumplimiento de los más altos estándares en atención sanitaria y seguridad del paciente". Sin embargo, el jefe del servicio, Íñigo Lozano Martínez-Luengas se marca una serie de retos para los próximos meses con el objetivo de reducir las listas de espera.

¿Cómo valora este reconocimiento?

Es algo que no es muy vistoso de cara al exterior, pero es un tema que a nivel interno es muy importante porque lo que hacemos es adherirnos a unos estándares de calidad lo mejor posible. Con la evaluación no buscamos la certificación o el documento, sino ver qué hacemos bien y qué hacemos mal para corregirlo. Nosotros hemos conseguido la certificación básica y vamos a intentar lograr la intermedia en 2027 y la tercera, que es la más alta, en 2028.

¿En qué aspectos tienen margen de mejora?

A nivel de información al paciente ya se hacían las cosas bien, pero era mejorable todo lo que rodea a los botiquines o carteles de información. Por otro lado, hay cosas en las que tenemos la limitación que generan los problemas de infraestructura del hospital. Por ejemplo, tener una sala adecuada de información a familiares. Entonces, hay cosas que están bien, otras que se pueden mejorar y otras para las que hay que esperar a que la obra esté terminada.

¿Contarán con esa sala tras la obra?

Sí. Esa es una de las cosas que nos hacen falta, pero también llegarán la sala de rehabilitación cardiaca, otra de cateterismo cardiaco y una de arritmias.

¿En qué situación se encuentra el servicio?

Lo primero que quiero destacar es que estamos funcionando bastante en sintonía con el resto de hospitales de Asturias, principalmente con el HUCA. Hemos entendido que, con la cantidad de patologías que hay en el norte de España por el envejecimiento, hace falta que todos los hospitales de Asturias funcionemos en conjunto al máximo. Desde hace unos años, aquí hemos desarrollado unas técnicas que antes solo se podían hacer en el HUCA. La primera fue la ablación de fibrilación auricular, pero luego han llegado otras. Eso ha permitido que el número de ablaciones globales suba de unas 150 al año a más de 300. Y otra de las más importantes fue la incorporación en febrero de 2025 de las implantaciones de válvulas aórticas percutáneas (TAVI).

¿Qué objetivos se marca ahora?

El reto que tenemos es poder absorber toda la patología que tenemos, aunque estamos un poco condicionados por el desarrollo de la obra. Sin embargo, sí que queremos avanzar en todo lo que podamos. Ahora mismo estamos intentando cambiar las consultas, que no es un tema tan vistoso como otros, pero es importantísimo porque es la puerta de entrada a todos los pacientes que vienen por urgencia. Estamos trabajando junto al HUCA y la Consejería para intentar dar una mejor, más rápida y ordenada respuesta para el paciente que llega desde Atención Primaria. En el último trimestre del año pondremos aquí y en el HUCA en marcha un tipo de funcionamiento de consulta que arrancará con una evaluación telemática de todas las consultas que llegan desde Atención Primaria. En los centros de salud los profesionales rellenarán un cuestionario contando el caso concreto y nosotros intentaremos contestarlas lo más rápido posible para solucionar de forma telemática los casos en los que sea posible y ver en presencial solo a aquellos pacientes que más se puedan beneficiar de ello. Además, se les dirigirá directamente a las consultas especializadas dependiendo de su patología.

¿Por qué se toma esta decisión?

Es absolutamente necesario. Todos los años sube el número de pacientes y llega un momento en el que estamos es una situación muy alta de demanda y de financiación. Es algo que ocurre en todo el mundo. El crecimiento que se está produciendo no es sostenible ni económicamente ni a nivel de personal. Por lo tanto, durante el verano vamos a intentar ver todo lo que tenemos acumulado para que después pasemos a ver cuanto antes al paciente que realmente se puede beneficiar de la consulta presencial para que no haya retrasos y para que el dinero que hay se emplee en lo que realmente aporta. El reto es reducir costes, tiempo y hacer una medicina que se base en el valor, que lo que hagamos valga para algo.

¿Qué otras novedades tienen pendientes?

Una vez que tengamos el servicio más ordenado desde las consultas, uno de los primeros pasos que podremos dar es ofrecer asistencia a los pacientes oncológicos en la subespecialidad de cardio-oncología. Ahora mismo no estamos dando el apoyo que nos gustaría dar ni a Oncología ni a Hematología. Creo que a lo largo de 2027 ya podremos tenerla funcionando y a largo plazo se iría mejorando dando respuesta a todos los pacientes del área III Oriente. Y también me gustaría mucho poner en marcha un sistema de rehabilitación cardiaca con el que demos servicio a todos los pacientes. Eso sería con la obra completada porque hacen falta metros.

¿Le preocupan las listas de espera actuales?

No estoy contento con ellas. Ahora están ordenadas de forma irregular porque hay pacientes a los que se les ve muy pronto y otros, sin embargo, esperan demasiado. Estoy seguro de que de aquí a final de año vamos a tener ese problema resuelto con el cambio que vamos a hacer.

¿Cómo ayudará la inteligencia artificial en las enfermedades cardiovasculares?

Es un tema importantísimo. Como profesionales ya nos ayuda bastante en temas como la búsqueda biográfica, de información o cuando escribimos artículos. De cara al futuro, creo que va a ser clave para que cualquier paciente no llegue a la consulta a contarle el problema al especialista, sino que todo esté dirigido de forma más directa dependiendo de cada caso. Por lo tanto, la IA y la digitalización es lo que va a salvar que se pueda seguir haciendo una medicina de alto nivel.