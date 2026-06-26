Metrópoli abrió este viernes sus puertas en el recinto ferial Luis Adaro con una primera jornada marcada por el ambiente, las ganas de festival y una sensación compartida entre muchos asistentes: los cambios introducidos este año han sido bien recibidos. La rebaja de las entradas, la reorganización de algunos espacios y la ampliación de la oferta de ocio fueron algunas de las novedades que comenzaron a ponerse a prueba en una edición que arrancó con miles de visitantes recorriendo las distintas zonas del recinto.

Aunque la música volverá a ser el gran reclamo durante los próximos días, desde las primeras horas el movimiento se concentró también en las exposiciones, la zona “gaming”, el “market”, los “food trucks” y la “Tattoo Expo”, confirmando el carácter multidisciplinar que distingue al festival.

En la zona “gaming”, una de las que más crecimiento ha experimentado este año, María González, Eduardo González y Ramón Somolinos estrenaban el simulador de Fórmula 1 antes de dirigirse al concierto de Mateo Eraña. “Acabamos de llegar y ya estuvimos viendo las exposiciones. La de ‘El Señor de los Anillos’ está muy lograda”, comentaban.

Los visitantes aplauden las novedades

El grupo también celebró la rebaja de los precios. “Cuando vimos la disminución del precio del abono nos pareció una muy buena noticia. Ya tenemos el abono para todos los días”, aseguraban.

Metrópoli arranca en Gijón con buen ambiente, novedades y el impulso de la rebaja de precios / Mario Canteli

Una opinión similar compartían Darío González, Ana Izquierdo, Miriam Fernández, Pelayo Díaz y Lucía de la Ganda mientras hacían una parada para comer. “Que sea más accesible para todo el mundo siempre es bienvenido”, afirmaban, destacando además el aumento de la oferta gastronómica. “Hay muchas más opciones y también comida sin gluten, es un festival más inclusivo”.

Para Ana Collado y Javier Montes, llegados desde Avilés por primera vez a Metrópoli, todo era novedad. Su visita estaba prevista para el domingo, pero el cambio de fecha del concierto de Juan Magán les llevó a adelantar el viaje. “Entramos hace un rato, vimos la exposición de Indiana Jones y nos está gustando mucho todo”, resumían.

El talento local inaugura los conciertos

Mientras el escenario Thunder Bitch ultimaba los preparativos, decenas de jóvenes esperaban el inicio del concierto de Mateo Eraña, encargado de abrir la programación musical en el escenario pequeño.

“Hay que apoyar a los artistas locales”, defendían Gerardo Medina, Daniel Pellico y Daniel Romero. “Mateo lo hace muy bien y merece que cada vez tenga más oportunidades”. Los tres también tienen previsto regresar para los conciertos de Loquillo y "M-Clan" durante los próximos días.

Mateo Eraña. / Mario Canteli

Las novedades también han llegado a quienes pasan más horas dentro del recinto. Este año la organización retrasó la apertura durante del fin de semana -de las 12 de la mañana a las 4 de la tarde-, una decisión bien recibida por los trabajadores de restauración.

“Nos da bastante más descanso”, explicaban Joaquín Alonso y Lucía Rubio desde uno de los “food trucks”. “Antes eran jornadas larguísimas y por las mañanas apenas había público”.

Una valoración similar realizaban los vendedores del “market”. Aitor Silgado, que participa por cuarto año consecutivo, considera positiva la nueva distribución. “Ahora estamos más cerca del escenario y del paso de la gente. Antes podíamos pasar más desapercibidos; este cambio creo que nos puede beneficiar”.

La International Tattoo Expo volvió a convertirse en uno de los espacios más concurridos desde primera hora. Jaime Herranz llevaba varias horas bajo las agujas para completar un tatuaje en el muslo.

“Estoy bastante cansado, pero merece la pena. Es la primera vez que me tatúo aquí y la experiencia está siendo muy buena”, explicaba, sorprendido por la afluencia de público en la zona de tatuajes. “Para ser viernes me dijeron que suele ser más tranquilo, pero hoy está habiendo mucha gente”, remató.