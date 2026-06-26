El "Orgullín del Norte" de Gijón iza la bandera por la memoria de Rambal y la esperanza de la ley LGTBI

El recuerdo de Rambal y la esperanza de que la ley LGTBI autonómica se convierta en realidad marcó el izado de bandera de la 14ª edición del "Orgullín del Norte", el ya tradicional encuentro que, como cada año, llena durante un fin de semana el camping municipal de Deva con mucha fiesta, actividades y reivindicación. "Celebramos el Orgullín en un momento político en el que estamos disputando los meses decisivos para romper una anomalía histórica", fueron las primeras palabras del acto de apertura con las que el diputado de IU, Ovidio Zapico, hizo referencia a la normativa que "es muy posible que a lo largo del otoño sea una realidad".

En la antesala de la gran manifestación del Orgullo de este sábado, el calor hizo de escenario de esta gran acampada en la que no faltaron los temas de Rodrigo Cuevas o los diversos himnos del colectivo que se bailaron y cantaron al unísono. Tampoco se dejó al lado el recuerdo, como bien marca el lema de este mes del orgullo en Asturias, "nuestra memoria, nuestra fuerza", y que hizo presente Matías Hevia, coordinador autonómico de IU. "Hay gente que quiere que regresemos a lugares a los que no queremos volver. Tenemos que movilizarnos y que llenemos las calles de las banderas de la alegría y libertad", expresó Hevia, alentando con la promesa de que "la ley va a llegar".

De la misma forma, los concejales de Gijón, Rodrigo Sánchez, por parte del PSOE, Alejandro Farpón, de IU, y Olaya Suárez, desde Podemos, recordaron que es un momento para disfrutar y reivindicar. "Es una fiesta y estamos cada vez más cerca de igualar los derechos a todo el mundo", afirmó el socialista, mientras que su homóloga de Podemos realtó que en estos tres años como edil ha visto cosas "que asustan". "El consenso democrático se pone en cuestión. Todas las personas merecen los mismos derechos, el mismo reconocimiento y protección", expresó Suárez.

Un izado de bandera musical

Cencerro en mano, África Preus, coordinadora de la asociación LGTBIAQ+ Xega, hizo un llamamiento a la comunidad política para que los próximos debates acerca de la ley LGTBI se lleven con "respeto y compromiso hacia todas nosotras". Poco color más cabía en el izado de bandera del Orgullín, pero Violeta Gómez Robledo, "la Monrolla", elevó la nota y los aplausos de los presentes mostrándose como una de esas pioneras que apoyaron el colectivo en los años más difíciles. "¡Viva el mundo gay!", entonó con vehemencia antes de tirar de patria y encumbrar al Barrio Alto. "¡Somos de Cimavilla y somos les mejores!", remató "La Monrolla".

Su presencia no era casual, ya que tanto ella como la asociación vecinal "Gigia" de Cimavilla y su vocalía de la mujer fueron condecoradas con el Premio Juanita Calamidad 2026, un galardón en recuerdo a "una playa de adopción" como Adriana Ballesteros, fallecida en 2022 y que recibía este cariñoso apelativo. "La ley que vamos a tener muy pronto empezó a hacerse en el lavadero, con estas mujeres que tenemos aquí y con Rambal", declaró Sergio Álvarez, líder vecinal del Barrio Alto que no perdió la ocasión para mencionar al ilustre vecino y sus compañeros y compañeras de vida que "en tiempos de dictadura crearon una burbuja de libertad", recordó Álvarez.

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El honor de izar la bandera en esta edición recayó en Pablo Dávila, reconocido coreógrafo gijonés, que levantó por los aires la enseña LGTBIAQ+ con el aplauso y gritos de los asistentes, formalizando el inicio del Orgullín y de un fin de semana de recuerdo, fiesta, reivindicación y mucha libertad.