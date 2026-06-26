El plan de Quirón se reactiva: el gigante sanitario tendrá un hospital en Nuevo Gijón y entregará varias fincas de la ampliación de Cabueñes al Principado

El plan de Quirón para construir un hospital privado en Nuevo Gijón en unas fincas que se permutarán con otras de Cabueñes necesarias para la ampliación del hospital público se reactiva. La alcaldesa Carmen Moriyón confirmó esta mañana lo que ya el pasado domingo Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local, señalaba en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA: las relaciones del Ayuntamiento con la empresa sanitaria, que se habían tensionado en estos últimos meses ante la ausencia de avances, recuperan el rumbo. La Regidora señala ahora que la entidad le ha trasladado su intención de seguir adelante con el proyecto y ratifica que las parcelas necesarias para ampliar Cabueñes serán cedidas al Principado este año.

Martínez Salvador señalaba a este periódico que el gobierno local volvía a ser "optimista" de cara al futuro del que será el tercer hospital privado de la ciudad. Un giro que llega después de varios meses de cierta tensión y que incluyó una suerte de "ultimátum" público de la Alcaldesa, que anunciaba que las fincas de Cabueñes serían cedidas al Principado "con o sin Quirón", asegurando que si la empresa privada continuaba sin avanzar en su proyecto sería el propio Consistorio quien adquiriría los terrenos colindantes al hospital público para que la ampliación del complejo, ahora en fase de nueva redacción tras fracasar un primer intento de obra, no volviese a retrasarse.

Ahora, Moriyón ratifica ese optimismo y esta mañana señaló en una entrevista en Onda Cero que "la propiedad se han puesto en contacto con el Ayuntamiento" para trasladarles que "se ha reactivado la operación". "Vuelven a mostrar interés por llevar a cabo el convenio que se firmó en el mandato anterior, en 2023", señaló la forista, en referencia al acuerdo de permuta de fincas municipales ratificado por el anterior gobierno, con la socialista Ana González como regidora.

La reactivación de la hoja de ruta de Quirón hace que el Consistorio ya no vea necesario intervenir en la compra de las fincas. "Nos consta que Quirón ya está en ello", asegura la forista, que mantiene el mismo plazo: las fincas de Cabueñes se cederán al Principado este año, a tiempo para el inicio de las obras de la primera fase de la ampliación, que se calcula que comenzarán en la recta final de esta legislatura en curso.

El convenio firmado en el anterior mandato avala una permuta de fincas: dos municipales en Nuevo Gijón a cambio de cuatro privadas ubicadas en el entorno del Hospital Universitario de Cabueñes. Estos cuatro terrenos figuran desde hace años como de interés para el Principado, ya que sobre ellos se ubicará la futura remodelación de accesos, cuando el nuevo hospital público esté ya construido, para permitir que el complejo pueda circunvalarse. Quirón, después, prevé invertir unos 50 millones en su hospital, que se sumará a una red de sanidad privada que ya integran el Hospital Begoña y el Ribera-Covadonga.