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Puente de Mando, fin de curso en Los Nogales

Asistentes a la comida de Puente de Mando.

Asistentes a la comida de Puente de Mando. / Mario Canteli

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El colectivo gastronómico Puente de Mando, presidido por Fernando de la Hoz, celebró ayer su última comida mensual del curso en el restaurante gijonés LosNogales. En septiembre será la próxima cita del colectivo.

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