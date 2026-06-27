Alejandro Alvargonzález Rodríguez, medalla de oro del Colegio de la Abogacía: "Los jueces tienen independencia, pero es que la gente tiene la lengua muy larga"

Nacido en la calle Cienfuegos en día de galerna en el Cantábrico, Alejandro Alvargonzález Rodríguez (Gijón, 1950), antiguo alumno de la Inmaculada y alférez de navío, recibirá en septiembre la medalla de oro del Colegio de la Abogacía, como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, tras medio siglo de colegiación y una "intachable conducta en el ejercicio profesional" tanto como letrado como en su trayectoria naval.

¿Por qué optó por abogacía?

Siempre me gustó. Estudié Derecho como alumno libre de la universidad de Oviedo bajo la dirección de Fermín García-Bernardo y de la Sala Valdés. Al año siguiente me matriculé también en la Escuela Oficial de Náutica. Hice las dos cosas simultáneamente. En 1975 ingresé en la Escuela Naval Militar de Marín. Me tocó de todo: la muerte de Franco, la marcha verde, maniobras con la Armada de Estados Unidos… No paré (risa). Salí como alférez de navío y ya en 1976 me colegié.

¿Cómo fueron los inicios?

Junto a mi compañero de estudios Minervino de la Rasilla pusimos un despacho, primero en la calle San Luis y luego nos trasladamos a la calle Capua. Principalmente llevé temas laborales y durante unos años los pleitos de la empresa municipal de transportes. Había bastante actividad. Luego ingresé en la empresa Unión Asturiana de Estibadores Sociedad Anónima como director de personal. Al principio simultaneé las dos cosas, pero unos años después ya no podía y fui abandonando poco a poco el despacho.

Optó por la empresa.

Fui consejero de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba de Avilés y secretario de la Asociación de Consignatarios de Avilés. En 2003, la Unión Asturiana Estibadora se fusionó con Consignaciones Asturianas y entonces a mí me ofrecieron el puesto de gerente de las Sociedades Estatales de Estiva de Avilés y de Gijón. A partir del año siguiente ya solamente en Avilés hasta 2007. Ese año pasé a ocupar la dirección de Recursos Humanos y Comunicación en la división de escaleras y pasarelas de España de ThyssenKrupp. Y en 2011 pues me jubilé.

¿Lo de la náutica fue por la tradición familiar?

Siempre me gustó el mar, y aparte de todo, estuve viviendo en frente del mar desde 1958 hasta el pasado mes de abril que me trasladé a Grado.

¿Cómo ha cambiado la abogacía?

No veo grandes cambios. Le pongo un ejemplo. Cuando empecé como colegial, el turno de oficio, con la asistencia de detenidos y presos, tenía un problema: se tardaba en cobrar mil años. Bueno, ese mismo problema existe ahora en estos momentos.

¿Y en la Justicia?

Cuando empecé había juzgados de distrito, juzgados municipales, juzgados de primera instancia… eso se refundió y se dividió entre el juzgado de instrucción y juzgados de lo civil, pero vamos, que son reformas de funcionamiento, que no mejoran ni dejan de mejorar. El problema sigue siendo la saturación de asuntos que tienen los juzgados y que lógicamente haría falta que hubiese más juzgados y con más personal. Eso siempre existió y existirá.

¿Ese atasco provoca desafección a la Justicia?

Sobre todo, en los asuntos civiles. Lo laboral y penal suele ir más rápido. Es cierto que el hecho de una duración larga implica una garantía para una resolución justa y aceptada por las partes. Aunque bueno, el que pierde siempre se sentirá ofendido y el que gana contento (risas).

Compartirá distinción con el homenaje a dos magistrados ya fallecidos, Rafael Martín del Peso y Bernardo Donapetry.

A Del Peso no le conocía, pero Donapetry era un excelente magistrado y una excelente persona.

Hablemos de los jueces.

Hay muy buenos profesionales. Llegan a la carrera judicial después de una oposición muy dura y, por lo tanto, son muy competentes. Lo que pasa que es que la opinión pública confunde muchas veces las situaciones procesales y no calibra cómo los jueces valoran los hechos y si se aplica o no una determinada ley. Pasará siempre, es un problema de toda la vida.

¿Soluciones posibles?

Lo único que quizás sería necesario es la reforma del Consejo General de Poder Judicial. Si es el órgano máximo de los jueces, pues debería estar compuesto por jueces y no tendrían por qué intervenir ahí los políticos. Es un tema que parece ser que está en visos de poder reformarse y yo espero que se reforme porque eso dará todavía más independencia a la justicia.

¿No tienen independencia?

No, no, vamos a ver, independencia la tienen, lo que pasa es que la gente tiene la lengua muy larga. Critican, critican y critican y muchas veces, además, sin fundamento.

¿Entonces es mentira que haya casos de "lawfare"?

Sí, es mentira. Todos los casos proceden de una denuncia, bien sea del Ministerio Fiscal o bien sea de un particular. Por lo tanto, el juez lo que hace es ver si realmente lo que se dice en una denuncia es cierto o no e instruir la causa si procede o no procede. Ahí no hay ningún trato de favor a nadie.

¿Qué mejoras debería pelear la abogacía?

El tema general siempre fue el turno de oficio, pero vamos, que el Colegio se ocupa perfectamente de defender los intereses de los abogados.

Recordó antes a su compañero a Minervino de la Rasilla.

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El pobre falleció el 13 de mayo del año pasado. Lo sentí muchísimo, porque fue compañero mío de estudios y de despacho. También estudiaron comigo Paz Fernández Felguroso o Fernando de Silva. Y Cristina Eguía, que ya falleció. De los compañeros que estábamos con don Fermín ya hay dos que no están.