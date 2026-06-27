Fallece a los 44 años Lorena Cotarelo, secretaria de la Fundación Gijón Rural
Natural de Taramundi e ingeniera agrícola de profesión, destacó por "su generosidad en ayudar a los demás y siempre desde el cariño"
La Fundación Gijón Rural está de luto por la muerte de Lorena Cotarelo Rodríguez, secretaria de la entidad durante años que falleció este sábado a los 44 años tras luchar contra una larga enfermedad. Natural de Taramundi e ingeniera agrícola de profesión, destacó por "su generosidad en ayudar a los demás y siempre desde el cariño".
Cotarelo entró a formar parte de Caja Rural de Gijón en 2015 como refuerzo del departamento agrario para las Política Agraria Común (PAC). Pronto destacó como una persona "muy trabajadora, cercana y cariñosa". "Era una enamorada de su trabajo que recondujo su profesión hacia el sector fundacional del que se enamoró por ayudar a los demás por su generosidad en ayudar a los demás y siempre desde el cariño", destacan desde la Fundación.
En 2022, Lorena Cotarelo comenzó a ejercer de secretaria de la Fundación Gijón Rural bajo la dirección de José Antonio Migoya, que este sábado recordaba a "una gran profesional y mejor persona". Todo su entorno profesional sabía de su buen trabajo y del cariño que siempre le ponía a todo lo que hacía.
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