Fallece a los 44 años Lorena Cotarelo, secretaria de la Fundación Gijón Rural

La Fundación Gijón Rural está de luto por la muerte de Lorena Cotarelo Rodríguez, secretaria de la entidad durante años que falleció este sábado a los 44 años tras luchar contra una larga enfermedad. Natural de Taramundi e ingeniera agrícola de profesión, destacó por "su generosidad en ayudar a los demás y siempre desde el cariño".

Cotarelo entró a formar parte de Caja Rural de Gijón en 2015 como refuerzo del departamento agrario para las Política Agraria Común (PAC). Pronto destacó como una persona "muy trabajadora, cercana y cariñosa". "Era una enamorada de su trabajo que recondujo su profesión hacia el sector fundacional del que se enamoró por ayudar a los demás por su generosidad en ayudar a los demás y siempre desde el cariño", destacan desde la Fundación.

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En 2022, Lorena Cotarelo comenzó a ejercer de secretaria de la Fundación Gijón Rural bajo la dirección de José Antonio Migoya, que este sábado recordaba a "una gran profesional y mejor persona". Todo su entorno profesional sabía de su buen trabajo y del cariño que siempre le ponía a todo lo que hacía.