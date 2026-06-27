El gijonés Mateo Eraña lleva los primeros acordes al festival Metrópoli
"Hay que apoyar a los artistas local", defienden los seguidores del intérprete, que volvió a conquistar
Los primeros acordes que se escucharon en el recinto ferial Luis Adaro en la inauguración de Metrópoli fueron los del gijonés Mateo Eraña, un músico multidisciplinar que cada vez lleva a un mayor número de seguidores. De hecho, mientras en el escenario Thunder Bitch se ultimaba los preparativos, decenas de jóvenes esperaban el inicio de su concierto. "Hay que apoyar a los artistas locales", defendían Gerardo Medina, Daniel Pellico y Daniel Romero. "Mateo lo hace muy bien y merece que cada vez tenga más oportunidades". Los tres también tienen previsto regresar para los conciertos de Loquillo y "M-Clan" durante los próximos días.
El artista gijonés, nieto de los exjugadores del Sporting Juan Eraña y sobrino de Iñaki Eraña, que a finales del pasado año sacó su álbum "Transparente", volvió a conquistar a sus fieles seguidores en un concierto que animó la tarde en el recinto ferial en un escenario por el que pasarán en los próximos días "Tigre y diamante", "Mar Lucas", "La banda sabinera", Eva Hevia & Naiara Moore o "Comandante Twin", entre otros.
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