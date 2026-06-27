Juan Magán desata la fiesta con un concierto repleto de nostalgia y guiños a España en el festival Metrópoli de Gijón

"¿Qué pasa, guajes?". Con ese saludo, recibido por una enorme ovación, Juan Magán se metió este viernes al público gijonés en el bolsillo. El cantante y productor, cabeza de cartel de la primera jornada de Metrópoli, no tardó en conectar con los miles de asistentes congregados en el recinto ferial Luis Adaro.

Después de que "DJ 3Pac" calentara el ambiente durante la noche, miles de personas se concentraron frente al escenario principal para esperar a uno de los artistas más esperados del cartel. Familias, grupos de amigos y jóvenes ocuparon las primeras filas mucho antes del inicio del concierto, convirtiendo la el recinto en una auténtica marea de seguidores.

La espera mereció la pena. Magán abrió la actuación con "Ella no sigue modas" y continuó con "Se vuelve loca", dos de los temas que marcaron el inicio de un concierto en el que fueron cayendo, uno tras otro, los grandes éxitos que lo convirtieron en uno de los referentes del electro latino. No faltaron himnos como "Bailando por ahí", "Mal de amores" o "Te voy a esperar", con un público entregado que cantó prácticamente cada estrofa y convirtió el recinto en una enorme pista de baile.

A mirad del show lanzó un espontáneo "¡Yo soy español, español, español!", un guiño al encuentro que la selección española disputaría apenas dos horas y media después frente a Uruguay, y que fue coreado por buena parte del público.

El concierto de Juan Magán en Gijón, en imágenes / Mario Canteli

El ambiente ya era inmejorable antes de que se apagaran las luces. Alicia Jiménez, Silvia Díaz y el pequeño Nel Jiménez llevaban toda la tarde disfrutando de Metrópoli antes de colocarse frente al escenario. "Venimos por Juan Magán", resumían con ilusión. Además del concierto, destacaban el carácter familiar del festival. "Hay muchos juegos para los niños", comentaban.

A pocos metros esperaba otra familia, formada por Joel Rodríguez, Marcos López, Lucas López, María José Rodríguez, Enzo Rodríguez y Vicky Gallardo. "Venimos a por el plato fuerte", aseguraban mientras aguardaban el comienzo del espectáculo. "Estamos disfrutando los mayores y los pequeños".

Entre los primeros en acceder al recinto estuvieron Félix Carvajal y Yamilei Ruso, que hicieron cola desde primera hora de la tarde para asegurarse un buen sitio. "Fuimos los primeros de la fila", explicaban orgullosos. La espera se hizo más llevadera gracias a la sesión previa de "DJ 3Pac". "Ha amenizado muy bien el rato", afirmaban.

Cuando comenzaron a sonar los primeros acordes, la paciencia dio paso a la euforia. Brazos en alto, teléfonos móviles iluminando la noche y miles de voces acompañando cada estribillo marcaron una actuación que confirmó por qué Juan Magán era uno de los nombres más esperados de esta edición. El artista convirtió el estreno musical de Metrópoli en una gran celebración, dejando así el listón muy alto para el resto de conciertos del festival.