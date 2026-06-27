kiko sesma, director comercial de La eFactoría: "El Programa de Apoyo a los Tutores de FP dual permite conocer a potenciales miembros para el equipo"

Un total de 21 empresas han formado parte del Programa de Apoyo a los Tutores de FP dual de Micro y Pequeñas Empresas, con un total de 23 alumnos, una iniciativa promovida por la Cámara de Comercio de Gijón y la Fundación Bertelsmann, con financiación del Fondo Social Europeo y el respaldo de la Consejería de Educación del Principado de Asturias.

Este proyecto, desarrollado entre los meses de agosto y junio, ha contado con la participación de empresas de Gijón y Langreo en las que han realizado su estancia formativa alumnos del IES Cuenca del Nalón (del Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas) y del CIFP La Laboral (del Ciclo Formativo de Grado Superior en Marketing y Publicidad).

La valoración por parte de todos los implicados ha sido muy positiva destacando el hecho de que ha permitido centralizar y canalizar las necesidades del centro educativo y de la empresa y ha contribuido a incrementar la calidad de las estancias formativas. Además, ha dado cabida a empresas que sin la figura del "tutor externo" no se habrían podido plantear tener alumnos en formación práctica.

Durante el Programa, empresas y alumnos han contado con un seguimiento semanal por parte de los tutores externos en el que se ha prestado especial atención a las actividades formativas realizadas y a la formación complementaria recibida por el aprendiz, realizándose también seguimientos mensuales en los que participaba también el tutor del centro educativo.

-¿Cuáles eran sus principales retos a la hora de acoger estudiantes en modalidad Dual antes de participar en este proyecto?

-El principal reto era la incorporación de talento para las diferentes áreas de la empresa que nos permitiesen descubrir a personas con alto potencial de incorporarse en el futuro a la compañía tras su proceso de formación. A veces los procesos de selección son fríos por el desconocimiento entre las partes, pero este tipo de colaboraciones permiten conocer de primera mano y en el día a día a potenciales incorporaciones para el equipo.

-¿Qué tipo de apoyo han recibido a través del proyecto? ¿Ha sido útil para el tutor o tutores encargados de formar al alumnado?

-El tutor externo es una figura clave, sobre todo para las pymes, ya que nos ha ayudado en la coordinación con el centro, tanto en los procesos previos la incorporación de los alumnos como puede ser la selección de los mismos, definición de tareas a desarrollar…, también es un gran apoyo para los trámites burocráticos de todo el proceso y en tareas relacionadas con el seguimiento y resolución de dudas que pueden ir surgiendo durante el periodo de estancia de los alumnos en la empresa.

-¿Han notado una mayor coordinación o cercanía con el centro educativo gracias al proyecto?

-El poder disponer de una persona que está en el día a día ayudando, haciendo un seguimiento de la evolución de los alumnos o posibles necesidades que puedan surgir ayuda a una mejor coordinación entre todas las partes. Además, las reuniones previas y posteriores que hemos mantenido con el Centro y la Cámara de Comercio de Gijón han sido muy útiles para que el proceso haya sido muy fluido y nos ha dado la oportunidad de plantear cosas a mejorar para el futuro.

-¿Qué impacto ha tenido la presencia del estudiante de FP Dual en vuestro día a día como empresa? ¿Lo consideran una experiencia enriquecedora?

-Por un lado, la presencia de estudiantes es un reto para las empresas porque intentamos que saquen el máximo provecho a su estancia formándoles en aspectos prácticos y participando en proyectos reales, lo cual creemos que es muy importante para ellos para cuando se enfrenten al mundo laboral. Por otro lado, la experiencia la enmarcamos dentro de nuestra política de Responsabilidad Social Corporativa ya que nos permite poner nuestro granito de arena para que los alumnos de estos ciclos formativos salgan con la mejor formación práctica posible, lo cual es bueno para todos.

-¿Qué mensaje trasladarían a otras pequeñas empresas que sienten que no tienen recursos o tiempo para acoger estudiantes en FP Dual?

-Animamos a todas las empresas a participar y creemos que aunque para las pequeñas empresas supone un esfuerzo importante por la dedicación que conlleva en tiempo y recursos, ofrece la oportunidad de descubrir personas con un alto potencial que en el futuro se podrían incorporar a las compañías con un proceso de conocimiento mutuo, lo cual minimiza los riesgos de su incorporación. Incluso a veces hemos llegado a proponer candidatos a alguno de nuestros clientes que están buscando incorporar este tipo de perfiles y nosotros les podemos sugerir algunos de estos alumnos al haber estado un tiempo con ellos y poder valorar su desempeño.