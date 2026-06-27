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Langostas y percebes reinan en Casa Ataulfo

El maridaje lo ponen "De Pura Madre" y "Sed de PKDO" de Denominación de Origen

Langosta en Ataulfo

Langosta en Ataulfo

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A. A.

Este fin de semana, en Casa Ataulfo se solicitan ampliamente percebes y langostas. No es para menos cuando se trata de dos de los manjares más cotizados del Cantábrico. De auténtico sabor a mar, estos mariscos ocupan un lugar privilegiado dentro de las preferencias de los clientes de la que es una de las más populares casas de comidas de la ciudad de Gijón.

También sucede así con el bonito, que está de temporada. En cualquiera de las formas en que se cocina en Ataulfo — tacos, rollo, rodaja o ventrisca — es toda una garantía para quienes gustan de probar pescados "como tienen que ser", frescos y de primera calidad.

Percebes en Ataulfo

Percebes en Ataulfo / Cedida a LNE

El maridaje, en Casa Ataulfo, no se entendería sin la sidra. La escancian los camareros del establecimiento siguiendo el modus operandi que marca la tradición y complementa perfectamente la larga lista de pescados y mariscos que se sirven en el restaurante. En Ataulfo se bebe "De Pura Madre", que temporalmente sustituye a JR etiqueta verde. La primera sidra del año, de edición limitada, es la única sobre la madre con nombre propio. Otra opción pasa por pedir "Sed de PKDO", de Denominación de Origen Protegida. Aunque existe una todavía mejor:que nadie se quede sin probar... ambas.

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