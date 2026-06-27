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Metrópoli se rinde al embrujo de los Gipsy Kings: una noche de rumba, nostalgia y baile sin tregua en Gijón

La agrupación francesa pone a bailar a cientos de personas con un directo que arrancó con "Bamboleo"

Vídeo: Los Gipsy Kings conquistan el Metrópoli de Gijón

Vídeo: Los Gipsy Kings conquistan el Metrópoli de Gijón

Vídeo: Nico Martínez | Foto: Ángel González

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Nico Martínez

Bastaron los primeros acordes de "Bamboleo" para que el recinto ferial Luis Adaro se transformara en una enorme pista de baile. El público, entregado desde el inicio del concierto, respondió con palmas, coros y móviles en alto a un espectáculo en el que los "Gipsy Kings" convirtieron la segunda jornada de Metrópoli en una celebración colectiva de la rumba flamenca y el sonido mestizo que ha conquistado medio mundo. "Estar aquí es muy especial para nosotros. Le tenemos mucho cariño a Asturias", comentaron antes de salir al escenario estos artistas de la familia Reyes.

La banda, con André Reyes al frente y acompañado por los otros ocho componentes, actuó con la naturalidad que les caracteriza y el repertorio fue un viaje continuo por sus grandes éxitos. No hubo apenas respiro. Los "Gipsy Kings" enlazaron un tema tras otro para mantener la temperatura de un público dispuesto a bailar desde el primer minuto. Con sus guitarras, la percusión y sus voces conquistaron a los presentes, que cantaron al unísono temas como "La Dona", "Djobi Djoba", "A mi manera", "Volare" o "Baila Me".

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Familias y grupos de amigos compartieron espacio con seguidores que llevaban décadas esperando volver a escuchar en directo unas canciones que forman parte de la banda sonora de varias generaciones. "Había escuchado sus canciones muchas veces, pero me faltaba verles en directo. Es uno de los grupos más potentes", afirmó Jennifer Montes, una vecina de Trubia a la que le encanta el flamenco. "Tenerles aquí es una gran oportunidad", agregó.

El concierto de los "Gipsy Kings" en el festival Metrópoli de Gijón, en imágenes

El concierto de los "Gipsy Kings" en el festival Metrópoli de Gijón, en imágenes

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El concierto de los "Gipsy Kings" en el festival Metrópoli de Gijón, en imágenes / Ángel González

En primera fila estaban Joel Álvarez con su madre, Covadonga Palicio, que llegaron desde Quintes. "Solo vamos a venir este día a Metrópoli. Para nosotros fue una gran sorpresa saber que venían porque son los mejores. Nos hemos criado con su música y sus canciones nos aportan alegría y pasión", desarrollaron Álvarez y Palicio mientras disfrutaban por todo lo alto de la velada.

La nostalgia fue una constante durante un recital en el que quedó patente la vigencia de una fórmula musical que sigue funcionando más de cuatro décadas después del nacimiento de los "Gipsy Kings".

Tras dos noches vibrantes con Juan Magán y los "Gipsy Kings", Metrópoli ya está totalmente preparado para otras ocho jornadas repletas de actividad.

Un momento de la actuación de &quot;Tigre y diamante&quot;.

Un momento de la actuación de "Tigre y diamante". / Ángel González

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