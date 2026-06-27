Metrópoli se sirve sobre ruedas: una veintena de "food trucks" llenan de sabor el festival gijonés

El Festival Metrópoli vuelve a convertir estos días su recinto en un pequeño universo gastronómico sobre ruedas, donde la oferta de "foodtrucks" se ha consolidado como uno de los grandes reclamos del evento. En total, son 20 los vehículos que participan este año, configurando un recorrido culinario que combina cocina rápida, propuestas internacionales y opciones adaptadas a distintos públicos. "Son un gran aliciente para venir a pasar toda la tarde aquí", señalaron este sábado algunos de los clientes de las gastronetas.

Entre las propuestas más visibles destacan las hamburguesas en sus múltiples versiones, las gildas y las empanadas argentinas. La diversidad de la oferta conquistó a Raquel Rodrigo, una gijonesa que apostó por probar las empanadas argentinas. "Se agradece que cada vez haya más variedad. Se curran bastante los productos", expresó Rodrigo.

En esa misma línea se expresaron Tatiana Ferreiro y Maria Lupión, vecinas de Gijón y Pola de Laviana. Ellas optaron por probar unas patatas asadas y una hamburguesa de ternera. "Nos está prestando mucho ver todas las opciones que tenemos para cenar", aplaudieron.

Un aspecto destacado de esta edición es la presencia de alternativas para distintos perfiles de consumidor. Junto a las opciones más tradicionales, las "food trucks" incluyen preparaciones vegetarianas, veganas y también platos sin gluten, una adaptación cada vez más presente en este tipo de eventos y que amplía el abanico de público al que se dirigen.

Uno de los negocios que cuenta con comida sin gluten es "El mundo de Lu", en el que trabajan Mar González y Claudia López. "Es nuestro primer año y desde el principio ha venido mucha gente. Estamos muy felices", comentaron ambas tras atender a Arturo González y Jennifer Cristóbal, amigos procedentes de Langreo. "Nos gusta que haya estas caravanas con comida porque es bastante recurrente. Es un punto a favor del festival. Las 'food trucks' siempre triunfan", aseveraron González y Cristóbal.

Aunque muchas de las "food trucks" son de negocios asturianos, este año están de estreno en Metrópoli algunos profesionales de otras zonas de España.

Capacidad para 1.200 hamburguesas al día

Desde Valencia se han trasladado a Gijón Aarón de la Torre y Juan Velázquez, de "T-eox Cenando con Pablo". "Vamos por todas las partes del país, pero aquí nunca habíamos estado. Por ahora estamos contentos. El viernes vendimos 200 hamburguesas de buey y estamos listos para sacar muchas más, ya que nuestra parrilla nos da capacidad para hacer 1.200 hamburguesas cada día", completaron.

Quien también hizo muchos kilómetros esta semana para poder estar en Metrópoli fue la catalana Mónica Llopis, quien llegó desde Tarragona para vender comida típica de México. "Es mi primer año aquí y la gente nos está tratando muy bien. Compran bastante y son simpáticos", remarcó Llopis, otra de las profesionales que se encarga que el sabor de Metrópoli se sirva sobre ruedas.