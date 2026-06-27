Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Metrópoli se sirve sobre ruedas: una veintena de "food trucks" llenan de sabor el festival gijonés

El festival ofrece propuestas gastronómicas en "food trucks" que combina cocina rápida, platos internacionales y opciones adaptadas a distintos públicos

"Son un gran aliciente para pasar la tarde", coinciden los visitantes del recinto ferial Luis Adaro

Metrópoli se sirve sobre ruedas: una veintena de "foodtrucks" llenan de sabor el festival (en imágenes)

Metrópoli se sirve sobre ruedas: una veintena de "foodtrucks" llenan de sabor el festival (en imágenes)

Ver galería

Metrópoli se sirve sobre ruedas: una veintena de "foodtrucks" llenan de sabor el festival (en imágenes) / Ángel González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nico Martínez

El Festival Metrópoli vuelve a convertir estos días su recinto en un pequeño universo gastronómico sobre ruedas, donde la oferta de "foodtrucks" se ha consolidado como uno de los grandes reclamos del evento. En total, son 20 los vehículos que participan este año, configurando un recorrido culinario que combina cocina rápida, propuestas internacionales y opciones adaptadas a distintos públicos. "Son un gran aliciente para venir a pasar toda la tarde aquí", señalaron este sábado algunos de los clientes de las gastronetas.

Entre las propuestas más visibles destacan las hamburguesas en sus múltiples versiones, las gildas y las empanadas argentinas. La diversidad de la oferta conquistó a Raquel Rodrigo, una gijonesa que apostó por probar las empanadas argentinas. "Se agradece que cada vez haya más variedad. Se curran bastante los productos", expresó Rodrigo.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

En esa misma línea se expresaron Tatiana Ferreiro y Maria Lupión, vecinas de Gijón y Pola de Laviana. Ellas optaron por probar unas patatas asadas y una hamburguesa de ternera. "Nos está prestando mucho ver todas las opciones que tenemos para cenar", aplaudieron.

Un aspecto destacado de esta edición es la presencia de alternativas para distintos perfiles de consumidor. Junto a las opciones más tradicionales, las "food trucks" incluyen preparaciones vegetarianas, veganas y también platos sin gluten, una adaptación cada vez más presente en este tipo de eventos y que amplía el abanico de público al que se dirigen.

Uno de los negocios que cuenta con comida sin gluten es "El mundo de Lu", en el que trabajan Mar González y Claudia López. "Es nuestro primer año y desde el principio ha venido mucha gente. Estamos muy felices", comentaron ambas tras atender a Arturo González y Jennifer Cristóbal, amigos procedentes de Langreo. "Nos gusta que haya estas caravanas con comida porque es bastante recurrente. Es un punto a favor del festival. Las 'food trucks' siempre triunfan", aseveraron González y Cristóbal.

Aunque muchas de las "food trucks" son de negocios asturianos, este año están de estreno en Metrópoli algunos profesionales de otras zonas de España.

Capacidad para 1.200 hamburguesas al día

Desde Valencia se han trasladado a Gijón Aarón de la Torre y Juan Velázquez, de "T-eox Cenando con Pablo". "Vamos por todas las partes del país, pero aquí nunca habíamos estado. Por ahora estamos contentos. El viernes vendimos 200 hamburguesas de buey y estamos listos para sacar muchas más, ya que nuestra parrilla nos da capacidad para hacer 1.200 hamburguesas cada día", completaron.

Noticias relacionadas y más

Quien también hizo muchos kilómetros esta semana para poder estar en Metrópoli fue la catalana Mónica Llopis, quien llegó desde Tarragona para vender comida típica de México. "Es mi primer año aquí y la gente nos está tratando muy bien. Compran bastante y son simpáticos", remarcó Llopis, otra de las profesionales que se encarga que el sabor de Metrópoli se sirva sobre ruedas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Los socorristas de Gijón alertan de un cambio en las playas: “Cada vez vemos más gente que no conoce el mar”
  2. Actuación policial en la playa de San Lorenzo por el conflicto con un skysurfista que se puso violento con los socorristas
  3. Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
  4. Habla la familia del hombre que apareció muerto en una casa de Gijón: 'Entré para ventilar la casa y me lo encontré en el baño
  5. El árbitro asturiano detenido por forzar a una prostituta, arrestado de nuevo por agredir a su expareja
  6. Uno de los grandes símbolos de Gijón encara un proyecto de restauración tras descartarse daños estructurales
  7. El hombre hallado en una casa de Gijón llevaba 'más de cinco meses' muerto en condiciones de extrema suciedad
  8. Un exjefe de la Policía Local de Gijón deberá indemnizar con 3.000 euros a un líder sindicalista por 'satirizarlo' en una de sus novelas

Metrópoli se sirve sobre ruedas: una veintena de "food trucks" llenan de sabor el festival gijonés

Metrópoli se sirve sobre ruedas: una veintena de "food trucks" llenan de sabor el festival gijonés

Fallece a los 44 años Lorena Cotarelo, secretaria de la Fundación Gijón Rural

Fallece a los 44 años Lorena Cotarelo, secretaria de la Fundación Gijón Rural

El Orgullo toma el centro de Gijón reclamando celeridad con la ley LGTBI en Asturias: "Apelamos a que después del verano esté lista"

El Orgullo toma el centro de Gijón reclamando celeridad con la ley LGTBI en Asturias: "Apelamos a que después del verano esté lista"

Evacúan en helicóptero hasta Gijón al tripulante enfermo de un bonitero vasco que faenaba en altamar

Evacúan en helicóptero hasta Gijón al tripulante enfermo de un bonitero vasco que faenaba en altamar

Juan Magán inaugura Metrópoli a golpe de fórmula conocida

Igor Medio vuelve a El Natahoyo con el emotivo descubrimiento de la placa de la calle a la que da nombre junto a Naval Gijón

Igor Medio vuelve a El Natahoyo con el emotivo descubrimiento de la placa de la calle a la que da nombre junto a Naval Gijón

Juan Magán desata la fiesta con un concierto repleto de nostalgia y guiños a España en el festival Metrópoli de Gijón

Juan Magán desata la fiesta con un concierto repleto de nostalgia y guiños a España en el festival Metrópoli de Gijón

La subvención de la rehabilitación del edificio La Estrella de Gijón "no está perdida", asegura el órgano de gobierno del inmueble

La subvención de la rehabilitación del edificio La Estrella de Gijón "no está perdida", asegura el órgano de gobierno del inmueble
Tracking Pixel Contents