El Orgullo toma el centro de Gijón reclamando celeridad con la ley LGTBI en Asturias: "Apelamos a que después del verano esté lista"

Camisetas, gorros, mochilas y banderas arcoíris de hasta ocho metros de largo. La manifestación por el Orgullo tomó este sábado por la tarde las calles céntricas de Gijón bajo el lema "Nuestra memoria, nuestra fuerza". Más de 2.000 personas, según la estimación de la Policía Nacional, participaron en una marcha en la que se reclamó celeridad para aprobar la ley LGTBIQ+ en Asturias, que se encuentra en periodo de tramitación. "Apelamos a que después del verano esté lista", África Preus y Yosune Álvarez, de la asociación Xega.

Antes de que llegaran las seis de la tarde, el desfile del Orgullo partió desde el paseo de Begoña. Tras la bandera de ocho metros de largo y cuatro de ancho se encontraban miembros de distintas entidades sociales y sindicatos, así como de los partidos políticos PSOE, IU y Podemos. Todos ellos avanzaron al ritmo que marcaban la batucada "Circo dos tambores" y la charanga "Los tardones". La manifestación la cerraban cuatro carrozas repletas de energía.

El ambiente fue creciendo progresivamente a medida que la marcha continuaba por la calle Capua hasta el paseo del Muro de San Lorenzo, donde se unieron más gijoneses y turistas a la manifestación. La líder de Xega, África Preus, subrayó que "estamos pasando por unos meses en los que los discursos de odio han generado que haya más insultos, agresiones y chistes hacia el colectivo". "No vamos a dejar de reivindicarnos de forma contundente, pero con alegría, como siempre hemos hecho", aseveró Preus, que apuntó que "estamos en un momento especial al estar la ley en proceso de tramitación, pero hasta que no la veamos no nos la vamos a creer". "Estamos vigilantes y contentas por los pasos que se van dando", zanjó.

El manifiesto

Durante toda la marcha, los participantes portaron pancartas en las que se podían leer mensajes como "Hasta que ser visibles no sea un acto de valentía", "Existimos porque resistimos" y "Todos los derechos para todas las personas". Además, gritaron una larga ristra de frases. Algunas de las más repetidas fueron "Libertad y respeto, ese es mi argumento", "Patriarcado y capital, alianza criminal" y "El orgullo no se vende, el orgullo se defiende".

El desfile del Orgullo en Gijón, en imágenes / Fernando Rodríguez

El recorrido llegó a su fin en la plaza Mayor, donde las encargadas de leer el manifiesto de este año fueron Mía Álvarez y Laura Vera, ambas integrantes de Xega. Álvarez y Vera celebraron que "un año más hemos vuelto a llenar las calles". "Frente a los discursos de odio que se difunden en las instituciones y en las redes con los que intentan camuflar su LGTBIAQ+fobia como opinión o debate político, nosotras contraponemos la memoria, los derechos humanos y el respeto a la diversidad", expresaron, antes de subrayar que "no olvidemos que la memoria es nuestra mayor línea de defensa". "Los derechos que hoy disfrutamos se conquistaron peleando calle a calle, ley a ley", culminaron Álvarez y Vera, que mandaron ánimo a los venezolanos tras el terremoto.

Respecto a la ley, lanzaron mensajes firmes. "Exigimos una ley autonómica ya. Una ley que cuide de nuestras infancias, que respete a nuestros mayores, a nuestras familias, que proteja a las personas trans e intersex, que respete los derechos de nuestros vecinos llegados de otros lados, y que dote de recursos reales la lucha contra cualquier tipo de discriminación", clamaron.

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