El Palacio Revillagigedo estrenará este año una gran muestra con toda la red de museos de Gijón

Una modificación presupuestaria impulsará nuevas exposiciones en el Revillagigedo, agilizará el pago de las ayudas de fachadas pendientes y ganará un nuevo espacio público en Ceares. Un informe económico municipal emitido esta misma semana propone destinar 3,3 millones de euros a esta batería de mejoras, financiadas con el remanente líquido de tesorería mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito. En la lista se incluyen, también, impulsar colaboraciones con los clubes deportivos de la zona oeste y con pesqueros artesanales, estos últimos vinculados al plan de Naval Azul.

El espacio público en Ceares es una finca llamada "La Coriyina", en la carretera de la Coría, calificada como zona verde en el plan general de ordenación y pendiente de obtención. Recoge el informe el propietario del terreno instó al Ayuntamiento a incoar un procedimiento de expropiación forzosa y que a raíz de este a finales del año pasado se dictaminó una compensación de 1.056.235 euros que fue notificada al Consistorio el pasado febrero. Al no existir una partida presupuestaria para abonar el importe –las cuentas ya estaban aprobadas para entonces– se propone un suplemento de crédito para abordar la operación.

Respecto a las ayudas a fachadas, el gobierno local ya ha manifestado varias veces su compromiso a liquidar este mandato todas las partidas pendientes. Recoge este nuevo informe económico que "si bien desde esa fecha se han ido concediendo y abonando muchas de las subvenciones solicitadas, debido a la falta de crédito presupuestario aún se encuentra pendientes de resolver 140 expedientes", y que debido a ello el servicio de Licencias y Disciplina considera "necesario y urgente" blindar una partida para abordar "todas las subvenciones pendientes de resolución". Así, y "en base a la disponibilidad económica existente", se destinarán a este fin dos millones de euros.

Sobre el Revillagigedo, el informe económico hace referencia a la necesidad de abordar gastos como "la reparación y pintura de paredes de las salas", así como nuevas labores logísticas de montaje, tramitación de seguros de exposiciones, diseño de materiales de difusión y labores de iluminación y gastos generales. Se reserva así una partida de 310.250 euros con esta modificación presupuestaria, que permitirá sacar adelante tres proyectos. El primero, y que apunta con ser el más ambicioso, se trata de una exposición "prevista entre los meses de octubre de 2026 a febrero de 2027 en la que participen todos los museos municipales" con el objetivo de mostrar "el patrimonio conservado en ellos y que han llegado a través de donaciones". Además, se está trabajando en "una muestra sobre patrimonio inmaterial y que explicará la historia de las cigarreras" de Tabacalera, una iniciativa que busca "difundir la importancia del trabajo femenino en la cultura industrial" de la ciudad. El tercer proyecto está vinculado al diario El País, que celebra su 50.º aniversario, y que traerá a Gijón una exposición que tomará como sede Naval Azul y que se titulará "50 iconos".

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Por último, en esta modificación presupuestaria se incluye también la formalización de un convenio con la Organización de Productores Artesanales del Principado de Asturias (Opasturias), una entidad sin ánimo de lucro con 1170 embarcaciones de productores pesqueros artesanales. La alianza busca "una colaboración específica" del grupo con Naval Azul. El convenio implicará un gasto de 10.000 euros. Los clubes de la zona oeste, por su lado, se están organizando desde hace meses para impulsar proyectos en alianza, y el Ayuntamiento, aunque descarta por ahora ser patrono de la fundación, sí blinda una aportación municipal, también mediante convenio, y por un valor de 15.000 euros.