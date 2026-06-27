La playa verde de Gijón se inaugurará el día 6 de julio, con Luis Enrique invitado

La playa verde "Luis Enrique" del Rinconín se inaugurará el próximo día 6 de julio, a las 12.00 horas y, si todo va bien, con el entrenador gijonés que le da nombre presente. La alcaldesa Carmen Moriyón confirmó ayer la fecha de apertura del espacio, ya adecuado en su primera fase, y mostró su confianza en el que asturiano pueda estar presente. "Inaugurar la playa verde ‘Luis Enrique’ sin Luis Enrique como que no puede ser", bromeó la forista. Además, la Regidora, en una entrevista en Onda Cero, comentó también que el principal problema de la ciudad es "sin duda" la vivienda, y que en ese sentido el Ayuntamiento está "revisando los pliegos" para relanzar el Plan Llave "en días".

Insistió también la forista en que los terrenos de Ecojove, "ahora todos en manos públicos", pueden desarrollarse, y reprochó el "no rotundo" del Principado a hacerlo. También aseguró que la obra de la Universidad Europea "irá muy rápido" porque usará construcciones industriales, prefabricadas, y que la nueva universidad privada podrá abrir matriculaciones en el curso de 2027-2028, tal y como se ha venido anunciando.

La forista reafirmó también que después del verano regresarán las obras a Naval Azul, esta vez para acometer la adecuación provisional de los terrenos más próximos al Acuario, y que se podrán inaugurar a tiempo para la próxima Navidad. Y aseguró que con Pymar, la otra propietaria de los viejos astilleros, "las relaciones no están rotas ni hay falta de interlocución", sino que las conversaciones se mantienen, "con cautela" y "discreción". No detalló si hay un acuerdo a la vista o no.

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"Foro no se va a diluir"

Preguntada por la posible alianza de su partido con el PP, Moriyón dijo que "Foro Asturias no va a desaparecer ni se va aintegrar ni diluir" en ninguna otra formación –"eso pasará cuando los ciudadanos no nos voten", dijo– y defendió el "capital político" de su partido, "el único que ha podido desalojar por doce años las políticas de izquierda nefastas del socialismo en el municipio más grande de Asturias". Señaló que se están barajando "todos los escenarios posibles", que no hay una decisión tomada y que su formación "está preparada" para "facilitar un cambio" en el Gobierno de Asturias. "Ese cambio no será posible sin Foro", aseguró.