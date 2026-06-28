Avances en un conflicto de décadas

Eliminar el paso de camiones de El Musel por el casco urbano, atravesando la Avenida del Príncipe de Asturias, es una de las batallas de los vecinos de la zona oeste de Gijón desde hace años. Un objetivo que posiblemente requerirá que antes haya un acceso alternativo a El Musel en condiciones, que se está planteando por Aboño. Sin necesidad de esperar a ello, ya se están dando pasos en esa dirección, al haber derivado las mercancías peligrosas a Aboño y la licitación de un by-pass en El Empalme para que evitar el paso de camiones por la rotonda actual, tal como informó LA NUEVA ESPAÑA. La primera medida también elimina un escollo para que el Ministerio de Transportes pueda licitar el nuevo acceso a El Musel por Aboño, si se confirman con hechos las palabras del secretario de Estado de transportes, José Antonio Santano, quien vinculó esa licitación este año a que la DGT autorizara el paso de carga peligrosa por el túnel nuevo de Aboño.

Camiones en el enlace de El Empalme, en Carreño.

Parte de los camiones que entran y salen de El Musel ya vienen utilizando el acceso por Aboño, mientras que otros siguen entrando y saliendo por el acceso de El Arbeyal, al que se llega por la Avenida del Príncipe de Asturias. Entre los que utilizan Aboño hace tiempo están los camiones que salen cargados con carbón y otros graneles sólidos de El Musel atravesando el nuevo túnel de Aboño, el que se construyó para la obra de ampliación portuaria y el único operativo en estos momentos, al estar clausurado el antiguo, que necesitaría acondicionarse para su reapertura. Ahora también usarán esa ruta los camiones con carga peligrosa, como el gas natural licuado o los combustibles.

Camiones en la GJ-10, uno de los tramos pendientes de desdoblar.

Por la avenida del Príncipe de Asturias seguirán circulando otros camiones con origen o destino en El Musel, como son los que transportan contenedores u otras mercancías no peligrosas que entran o salen por los viejos muelles portuarios, más próximos al acceso al Puerto por El Arbeyal que por Aboño. Para estos transportistas, ir por Aboño supone más kilómetros, pero, sobre todo, unos accesos que actualmente podrían verse saturados. De ahí que se esté planteando la mejora de esa conexión.

Uno de los cuellos de botella en el acceso por Aboño es el enlace del Empalme, que distribuye los tráficos entre la carretera Gijón-Aviles, la que va desde ese enlace hasta Luanco y la que lleva a El Musel y la zona industrial de Aboño. Un enlace con una alta concentración de tráfico, en especial en verano.

Una solución a este último problema ya la ha puesto en marcha el Principado con la licitación de la construcción de un nuevo vial que conecte directamente la carretera que va al Puerto (la GI-1) con la carretera Gijón-Avilés (la AS-19), cercan del nudo del Empalme, pero sin pasar por el mismo.

Son avances en la solución que está sobre la mesa para poder sacar todo el tráfico pesado portuario de la Avenida del Príncipe de Asturias: unos nuevos accesos a El Musel por Aboño, desde la autopista A8 a través del enlace de Lloreda. Es la única solución sobre el tapete después de que en 2024 el Ministerio de Transportes sepultara el proyecto de un vial soterrado por el valle de Jove, que había sido licitado en campaña electoral y que posteriormente fue descartado alegando cuestiones técnicas. Los vecinos rechazaron la alternativa de que se construyera en superficie que ofreció el Ministerio.

Una propuesta que devolvía el problema a la casilla de salida, cuando en febrero de 1996 el entonces Ministerio de Obras Públicas aprobaba una autovía en superficie pro Jove, tal como se contemplaba en el PGOU de Gijón aprobado en 1986, hace ahora 40 años. Las movilizaciones vecinales tumbaron aquel plan del Ministerio.

A la casilla de salida

En diciembre de 2005 el Ministerio, el Principado, el Ayuntamiento de Gijón y el Puerto pactaron los nuevos accesos a El Musel y la Zalia que en el caso portuario incluía el desdoblamiento de la carretera entre Lloreda y El Empalme, desde la que partirían dos accesos al Puerto, el malogrado vial de Jove hasta El Arbeyal y el vial de Aboño que sigue sobre el tapete.

Si del vial de Aboño lo único que se ha licitado hasta ahora es el by-pass que ejecutará el Principado en El Empalme, con la adecuación del resto del vial de Aboño pendiente de se cumpla el augurio de Santano, la situación en el desdoblamiento de las carreteras GJ-10 y AS-19 entre Lloreda y El Empalme no es mucho más halagüeña. El primer tramo, entre Lloreda y el semienlace de Veriña lleva más de un año varada en la tramitación ambiental del proyecto, después de fiascos anteriores que obligaron a paralizar las obras que se habían iniciado en 2017 cuando apenas se había ejecutado el 4% de las mismas al no figurar en el proyecto canalizaciones subterráneas existentes. También faltaría tramitar el desdoblamiento del segundo tramo hasta El Empalme.

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Mientras, los vecinos de La Calzada asisten a las discrepancias entre el Principado, que no quiere esperar para "humanizar" la avenida del Príncipe de Asturias y el Ministerio de Transportes que ni está dispuesto en las condiciones actuales de accesos al Puerto a dar ese paso ni a dejar que lo asuma el Principado.