Carlos Cortiñas, nuevo presidente del Club Rotario de Gijón: "Festejaremos el centenario de forma especial en la Feria de Muestras"

El notario Carlos Cortiñas Rodríguez-Arango (Madrid, 1961) dará comienzo a su segunda etapa como presidente del Club Rotario de Gijón este martes. El cambio de collares con su antecesor en el cargo, el artista Marcos Tamargo, tendrá lugar a las 19.30 horas y servirá para iniciar de forma oficial un reto "ilusionante" para Cortiñas, quien estará al frente de la entidad en un año en el que cumple su 100.º aniversario en la ciudad.

¿Cómo afronta volver a encabezar a los rotarios hasta junio de 2027?

Es un año especial. He tenido la suerte y el desafío de tener que afrontar el centenario del Club Rotario de Gijón. Desde Suiza, que es donde se inscriben los clubes, nos han confirmado que este año se cumplen los 100 años de actividad en Gijón. No hay muchos clubes centenarios en el mundo y, en España, menos todavía.

¿Qué espera de este centenario?

Por mi parte, intentaré hacerlo lo mejor y más dignamente posible. Realmente, este club es una especie de orquesta sinfónica en el que no hay gente destacada. Hay que reconocer actividades y actuaciones muy reseñables de determinados socios, pero aquí trabajamos en conjunto. Entonces, lo que espero es que ese conjunto siga funcionando.

¿Hay alguna cita programada para celebrar los 100 años?

Sí. Haremos cuestiones específicas de reconocimiento a los rotarios señeros que hayan tenido participaciones muy significantes. Con la ocasión de la Feria de Muestras, esperamos realizar unas actuaciones y charlas que sean fructíferas. No obstante, este club tiene muy pautada su actuación y nuestros compromisos suelen ser los mismos año tras año aunque haya variables. La más extraordinaria, evidentemente, ha sido la reforma de la capilla de San Esteban del Mar, que ha supuesto un esfuerzo ingente que ha afectado a tres o cuatro presidencias. Más allá de esos temas, el club afronta retos que se van pautando a lo largo del año rotario, que empieza y acaba en junio. Al final, la rueda rotaria recoge la idea de que todo vaya rotando y que el proyecto es lo que tiene que perdurar.

¿Qué actos serán los que lleven a cabo en la Feria de Muestras?

La Feria de Muestras es una fecha señera y tendremos que prepararla oportunamente. Durante esas jornadas habrá actos de reconocimiento. Si bien, realizaremos distintas iniciativas a lo largo el año rotario.

¿Cuáles son sus principales retos como presidente?

Mi principal reto es consolidar el club, ya que exige dedicación y la dedicación viene del compromiso. Por un lado, queremos seguir ampliando el número de socios. Actualmente, somos 22 socios, hemos incorporado a gente muy potente y que podrá echarnos una mano. La idea es empezar a crecer de nuevo sobre una base sólida y, por lo tanto, estabilizar el club económicamente y socialmente incorporando a la mayor cantidad de gente posible.

¿Cómo se puede lograr que aumente esa cifra?

Lo primero que hay que hacer es desmitificar lo que es un club rotario. Históricamente, se les ha identificado con masones y eso es un error tradicional. El mundo masónico mira hacia el interior, es una introspección y una evolución pausada, mientras que el mundo rotario mira hacia el exterior y persigue el interés general. Llevo más de dos décadas como rotario y puedo decir que no somos una simple ONG, sino que somos un colectivo de profesionales y empresarios que buscan el interés general. Hay un principio rotario que es la ocasión de servir y es lo más importante, ya que aquí se da a los demás antes de pensar en nosotros mismos.

¿Qué valoración hace del mandato de Marcos Tamargo?

Ha sido un mandato relevante. Y lo ha sido porque su compromiso personal y profesional era muy exigente y aun asíno ha dudado de entregarse a la actuación del Club Rotario de Gijón. Ha sido una presencia muy significativa. Además, ha coincidido con la inauguración del Centro Cultural de San Esteban del Mar y con otros actos en los que ha estado al pie del cañón.

¿Qué ideas tiene para impulsar iniciativas en la capilla?

Queremos cumplir con lo acordado y hacer reconocimiento a la gente que nos ha ayudado. Seguiremos haciendo charlas, exposiciones y todo lo que sea en interés de la sociedad a la que realmente servimos.

¿Cuáles son los proyectos solidarios que están activos?

Quiero destacar lo que están haciendo los rotarios a nivel internacional, que es ayudar a Venezuela tras el terremoto. Desde los clubes de España se ha hecho una aportación de 23.050,85 euros en un intento de ayudar al desastre que se ha producido. Todo aquel que quiera ayudar puede hacerlo a través del Rotary Distrito 2201. Siempre actuamos con una doble vocación, la local y la internacional.

¿Qué valores de su profesión pueden servirle para la presidencia?

En primer lugar, la verdad. Es el primer principio sobre el que descansa la actuación de un notario. Después, lógicamente, el intento de la excelencia en el sentido de la vocación de hacer las cosas de la mejor manera posible. Por eso, quiero desmitificar y animar a la gente que quiera a incorporarse al Club Rotario de Gijón resaltando que no somos una élite en absoluto. Esa idea del liderazgo que en su día hizo Paul Harris sobre "los mejores de cada cosa" ya está superada. Lo que importa es que sean los mejores a nivel moral, que sean los que más quieran contribuir y ayudar. El liderazgo se deriva de la actuación, no de la condición. Lo importante es la formación, la vocación y tener una actuación intachable. Actualmente, a nivel mundial hay 46.000 clubes rotarios y 1,4 millones de billones de socios, y en España somos casi 5.000 rotarios y 200 clubes.

¿Qué mensaje lanza a aquellos que dudan sobre acceder al club?

La gente tiene que saber que no somos una élite. Somos un grupo al que nos une la amistad y que tenemos que reunirnos con ocasión de servir. A partir de la vocación van saliendo las ideas. Entonces, aquel que tenga vocación de servicio, de ayudar a los demás y de globalización, será bienvenido. Animo a todos ellos a vencer al miedo. Somos una entidad transparente y todo auxilio es bienvenido. Por ello, animo a todo profesional, comercial o empresario a incorporarse. Cuanto más potente sea el Club Rotario, mejor será la ciudad.