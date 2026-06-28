El Colegio de Médicos iniciará en 2027 la reforma integral de su nueva sede de Gijón: su local de Constitución está en venta por 750.000 euros

El Colegio de Médicos de Asturias continúa trabajando para poder empezar a utilizar en los próximos años su nueva sede, ubicada en la zona del parque de la Fábrica del Gas. La decisión de adquirirla la tomaron para sustituir ese local por el de la avenida de la Constitución, que está en venta por 750.000 euros y que ya cuenta "con varios interesados, pero no hay ningún acuerdo concretado", tal y como confirman fuentes del Colegio de Médicos.

La compra del nuevo local ubicado entre las calles Canga Argüelles y Ezcurdia la realizaron en 2025. Esa sede, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, contará con 500 metros cuadrados y estará en una planta baja. En el Colegio de Médicos subrayan que de esa forma lograrán una sede "más accesible, mejor comunicada y pensada para facilitar la relación con los más de 2.000 colegiados que residen en Gijón y sus áreas de influencia".

Para poder tener lista una sede que resultará "moderna, funcional y bien equipada a nivel tecnológico", el Colegio de Médicos de Asturias asegura que "en 2027 empezaremos una reforma integral, después de que llegue a su fin la que se está realizando en la sede de Oviedo". Más allá de prestar los servicios habituales que ofrecen a los colegiados, ese nuevo espacio acogerá cursos, eventos y reuniones.

Por el momento, el Colegio de Médicos de Asturias sigue trabajando en Gijón en su histórica sede de Constitución. Esa oficina está puesta en venta por 750.000 euros en un conocido portal digital inmobiliario.

Desde la entidad resaltan que "esta propiedad, de 645 metros cuadrados construidos y 585 metros cuadrados útiles, es ideal para quienes buscan establecer o expandir su negocio en una de las áreas más dinámicas y de mayor prestigio de la ciudad". El local se encuentra en una primera planta exterior y remarcan que "ha sido optimizado para permitir una distribución flexible y funcional, adaptándose a las necesidades de empresas modernas y emprendedores".

Aunque la sede está puesta en venta bajo la denominación de oficina, desde el Colegio apuntan que "si un comprador quiere hacer otra funcionalidad, como uso para viviendas, hay autorización para ello desde el punto de vista urbanístico".

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No obstante, el Colegio de Médicos no abandonará esta sede a corto plazo, ya que todavía está pendiente la mencionada reforma integral de su nueva sede en el barrio de La Arena. Desde la entidad dejan claro que esas tareas empezarán una vez que su sede de Oviedo, ubicada en la plaza de América, tenga totalmente terminadas las obras que empezaron a finales de 2024. Está previsto que esas labores lleguen a su fin en los primeros meses de 2027.