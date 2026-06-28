El desvío a Aboño sacará de La Calzada 5.000 viajes de cargas peligrosas al mes

Los camiones con mercancías peligrosas rumbo al Puerto estrenaron ayer su nuevo itinerario por el túnel de Aboño en una jornada de sábado tranquila, con menos tráfico de lo normal por ser fin de semana, pero con cambios ya palpables. Carlos Arias, líder vecinal de La Calzada, paseaba ayer por la mañana por una avenida de Príncipe de Asturias ya libre de cisternas con gas, el tipo de mercancía de este estilo que él más solía ver. "Por aquí siempre pasaron muchísimas de esas. Creo que vamos a notar el cambio real a partir del lunes", contaba. En Carreño, al pie del acceso portuario por Aboño, Javier Cuervo, el líder vecinal de Carrió, veía la otra cara de la moneda. "Claro que se nota. Estas cubas nunca se vieron por aquí. Están pasando a metros de las casas", se lamentaba. La autorización de la Dirección General de Tráfico (DGT) para incorporar el corredor de Aboño a la Red de Itinerario de Mercancías Peligrosas, según fuentes consultadas por este periódico, sacará de La Calzada unos 5.000 trayectos portuarios cada mes.

La propia DGT cataloga las mercancías peligrosas en varias clases y se reserva para todas ellas rutas específicas para su transporte y que, en medida de lo posible, deben alejarse de entornos urbanos. La llamada Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas (RIMP) es la que las aglutina y supone, para los transportistas, unos trayectos de obligado cumplimiento. "Sólo pueden abandonar estos itinerarios si es imprescindible para la carga y descarga, y en ese caso deben hacerlo por el tramo más corto y cercano a la propia RIMP. Además, tienen una limitación extra de velocidad: siempre 10 kilómetros por hora por debajo de la limitación de la vía por la que circulan", dice la DGT. La inclusión del corredor de Aboño en la RIMP, por ello, hace que Príncipe de Asturias deje de ser un acceso válido para este tipo de transportes.

Por su parte, el cálculo de 5.000 trayectos al mes se cuantifica en viajes y no en camiones, según explican las fuentes consultadas. Esto quiere decir que un transporte con gas que realiza cuatro servicios para el Puerto en un día se contabiliza esas cuatro veces. En general, las mercancías peligrosas incluyen el transporte de combustibles y cualquier componente inflamable o potencialmente explosivo, así como gases de cualquier tipo –también licuado o refrigerado– y sustancias químicas de riesgo por ser tóxicas, corrosivas o radioactivas. Esto incluye el transporte de ácido sulfúrico y pilas de litio, por ejemplo. Con el túnel ya habilitado para el paso de este tipo de tráfico, por lo demás, el Ministerio de Transportes tiene "a priori" todo lo que decía necesitar para impulsar el gran acceso al Puerto por Aboño.

Los vecinos, "vigilantes"

Estos 5.000 trayectos mensuales de mercancías peligrosas, haciendo una media aproximada contando con tráficos diarios, supondría para la zona oeste más de 150 viajes de camiones menos al día. De ahí que los propios vecinos consideren este un primer paso de los muchos que faltan por dar. Ellos defienden que por Príncipe de Asturias pasaban hasta ahora cada día unos mil camiones. El Puerto, el mes pasado, dio una cifra a la baja, para ambos accesos y aseguró que por Aboño pasan al día 1.200 camiones –unos 810 por el Puerto– unos 800 camiones por Gijón.

En La Calzada, ahora, se quedan "vigilantes". "Un fin de semana a principios de verano quizás no es el mejor momento para valorar qué nos supone esto, pero creo que pronto se va a notar el cambio. Esas cisternas, además, pasaban a muchísima velocidad. Viendo cómo está el vial (Príncipe de Asturias), lleno de baches, fue un milagro que no hubiese habido ningún accidente", señala Carlos Arias.

Queipo critica las "pantallas de humo del PSOE" tras el fiasco de Jove

Mientras, en el concejo vecino empiezan las conversaciones para estudiar cómo reaccionar. "No se consultó nada de esto ni con los vecinos ni con el Ayuntamiento de Carreño. Tenemos pendiente reunirnos para ver si podemos iniciar algún tipo de acción. Todo lo que están diciendo es mentira: nada de esto no nos mejora la vida en nada. Nos quieren meter el doble de camiones", reprocha Javier Cuervo, que tilda de "electoralista" la medida. "Adriana Lastra (Delegada del Gobierno) y Alejandro Calvo (consejero) quitan un problema a La Calzada para ganar sus 40.000 votos y se lo llevan al concejo vecino, que solo les costará 5.000", añade.

Además, Álvaro Queipo, presidente regional del Partido Popular, aseguraba ayer durante su presencia en un acto en la ciudad que las nuevas actuaciones para impulsar la alternativa de Aboño son "pantallas de humo" para "que no se hable" del fallido vial de Jove, un proyecto de soterramiento que los populares piden recuperar. "La zona oeste de Gijón, necesita un acceso que lo libre de la contaminación y del tráfico pesado, y todas las demás cábalas, intentos de generar un cierto ruido y confusión, creo que sobran", asevera el líder popular, que reprocha a los socialistas apostar por una alternativa por Aboño que, a su juicio, consiste en "mover líneas en un mapa para hacer anuncios en prensa de aquí a las elecciones".

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Queipo entiende que aún no se han dado todas las explicaciones necesarias sobre el desistimiento del vial de Jove. "Alguien debería pedir perdón por haber engañado a la población, a la ciudadanía gijonesa y al conjunto de Asturias, cuando se anunció un proyecto que no tenían pensado gastar", reprocha. A juicio de Queipo, el plan para soterrar un vial por el valle de Jove "ya estaba planteado correctamente" y era la solución más apropiada para crear un gran acceso a El Musel. n