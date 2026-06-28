Gijón se prepara para la bendición de las aguas para celebrar San Pedro y reivindicar la "convivencia": "Es el día con el que se identifica todo el mundo"

La iglesia de San Pedro volverá a convertirse este lunes en el centro de una de las jornadas más simbólicas del calendario gijonés. La misa solemne, la tradicional bendición de las aguas y la entrega de las Medallas de la Villa conformarán una celebración que mantiene intacto su arraigo. "Es el día de la ciudad", resume el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, que estará acompañado por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y del obispo auxiliar de Madrid, José Antonio Martínez Camino, además de por la alcaldesa, Carmen Moriyón, y buena parte del gobierno local.

El religioso pone el foco en que la festividad ha ganado popularidad desde que se recuperó hace ahora veinticinco años, después de un tiempo en el que dejó de celebrarse. "La misa y la bendición de las aguas se han hecho muy populares. Aunque las fiestas grandes sean en agosto, este es el día con el que se identifica todo el mundo", apunta Gómez Cuesta, que resalta que "San Pedro es el patrón que figura en todos los documentos históricos de la ciudad", recuerda.

Más allá del 29 de junio, la iglesia es uno de los grandes símbolos de Gijón para alegría de Gómez Cuesta. "Es un icono de la ciudad, un templo muy conocido y muy querido. Eso hace que esta fiesta tenga un encanto especial. Es un día para recordar la historia de Gijón y demostrarle nuestro cariño".

La celebración coincidirá, como es tradición, con la entrega por la tarde de las Medallas de la Villa en el teatro Jovellanos. Este año, la ciudad reconocerá, entre otros, al obispo y misionero gijonés Kike Figaredo y a la Congregación de los Misioneros Claretianos. Sobre el primero, Gómez Cuesta destaca que "se ha hecho una persona universal" gracias a la labor humanitaria que desarrolla desde hace décadas en Camboya con las víctimas de las minas antipersona. "Su trabajo ha sido tan significativo que incluso impulsó la creación de una silla de ruedas adaptada para muchas personas con discapacidad", señala. Figaredo no podrá asistir al acto al encontrarse comprometido previamente fuera de Asturias.

Por otro lado, Gómez Cuesta ensalza la trayectoria de los Claretianos en Gijón. "Además del colegio, su labor parroquial ha sido muy importante. Por sus aulas han pasado miles de gijoneses y de allí han salido profesionales de todos los ámbitos y también numerosas vocaciones religiosas. Es una institución que hay que cuidar", afirma.

De cara a la celebración del lunes, el religioso argumenta que San Pedro representa un llamamiento a la convivencia. "Vivimos tiempos con demasiados muros y hacen falta más personas que tiendan puentes. Tenemos que convivir aunque pensemos de manera distinta. Gijón siempre ha sido una ciudad acogedora y tolerante. Conviene no perder esas señas de identidad", reflexiona Gómez Cuesta, quien lanzará alguna petición para Cimavilla durante su discurso. "Defiendo al barrio siempre", bromea Gómez Cuesta, quien recuerda con cariño que la de San Pedro fue la primera festividad que vivió tras entrar como párroco el 20 de junio de 1999.

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A escasas horas de una fecha tan especial para la ciudad, el párroco de San Pedro le pide a los gijoneses que "disfruten el día del patrón y que le agradezcan la protección que siempre nos da celebrándolo".